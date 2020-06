Internautas estallan contra Bárbara de Regil por comentario racista

View this post on Instagram

Trata a tu pareja , mamá , hijos , hermanos , amigas …. de la misma manera como quieras que te traten … SI‼️ Mi vida NO era lo que es hoy 💔 Yo era grosera , orgullosa , enojona en 1 palabra …..un poco TOXICA🙇🏻‍♀️ y la única q sufría era YO …. Un día reflexione ❗️ Lo que das •RECIBES ❗️ Lo que siembras •COSECHAS ❗️ Pon el ejemplo de AMOR y te prometo se hará un círculo ⭕️ DE AMOR , PAZ Y TRANQUILIDAD ❤️ La familia es tu prioridad y muchas veces tenemos nosotras q enseñarles que SE PUEDE VIVIR EN ARMONÍA🕊 En paz y que no existe la necesidad de Insultar , agredir , enojarte por cosas cotidianas de la vida ✨🙏🏻 Hoy llevo 79 dias encerrada con mi Marido , mi hija y mi mamá y SOMOS MUY FELICES 😍 por que nos tratamos como queremos ser tratados . • 🛑 ‼️OJO ‼️ si vives violencia …. VIOLENCIA ese ya es otro tema Que no tiene NADA que ver con el video que hice NADA ✨ y pido una disculpa si alguien lo entendió así . Y para cerrar el tema voy a poner un ejemplo mi mamá me pegaba 🤣🤷🏻‍♀️ Ésa fue mi infancia 🙇🏻‍♀️ y cuando llegué a un punto de amor y de luz y de paz yo la cambié a ella y ahora ella es un ser sumamente amoroso