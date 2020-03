Jared Leto inicia culto en una isla y él es el profeta

Durante su carrera, Jared Leto ha tenido muchísimas transformaciones y cambios de look debido a sus profesiones como actor y cantante, pero no cabe duda alguna que nuestra favorita es la de «Jesucristo».

El pelo largo, la barba larga y usar ropa oversized, lo han llegado a convertir en el «Mesías» del siglo XXI, pero ahora, aunque parezca broma, el también modelo sorprendió al mundo entero al iniciar su propio culto en una isla alejada de todo en Croacia.

Recientemente, el grupo de fans de «30 Seconds to Mars», llamado «The Echelon», fue invitado a reunirse en este lejano lugar junto con la banda, y aunque tal vez todo inició como juego, todos están vestidos de blanco y aparece Jared Leto dando pláticas como si fuera el mismísimo Jesús. Aquí te dejamos las fotos:

Yes, this is a cult 🔺 #MarsIsland pic.twitter.com/4I7JROg90w

— THIRTY SECONDS TO MARS (@30SECONDSTOMARS) August 15, 2019