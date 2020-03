Jennifer Hudson dará concierto gratuito en sus redes sociales

La actriz y cantante, Jennifer Hudson anunció hoy que dará un concierto digital gratuito desde su hogar, en colaboración con la Global Citizen Organization. El concierto nació de la inspiración y deseo de la actriz de mantener unida y conectada a la gente, e invitó a sus seguidores a quedarse en casa para disfrutarlo. Además de interpretar sus éxitos musicales, la actriz celebrará a Aretha Franklin, a quien dará vida en su próxima película biográfica: RESPECT. La película se estrenará el 11 de diciembre de este año.

La actriz anunció que el concierto se transmitirá en vivo desde en su cuenta de Instagram, el miércoles 25 de marzo a las 2:00pm hora de México.

“Es muy importante quedarse en casa ahora mismo, así que me he asociado con mis amigos en @Glblctzn para realizar un concierto desde mi casa hasta la tuya, estaré transmitiendo en vivo aquí en IG el miércoles 25 de marzo a las 2pm hora local. Además, mi número es 312-584-4141, así que envíenme mensajes de texto. No puedo esperar más para hablar con ustedes. #QuedateEnCasa #TogetherAtHome”, compartió la cantante.

En diciembre de este año, Jennifer Hudson protagonizará la película Respect, que cuenta la extraordinaria trayectoria de Aretha Franklin para encontrar su voz en medio del turbulento paisaje político y social de Estados Unidos en 1960. Fue la misma Aretha quien eligió a Jennifer Hudson como la actriz que la representaría en la pantalla grande.

La película muestra la historia real sobre como la señora Franklin logró posicionar 100 sencillos en los Billboard y ganar 18 Premios Grammy, además de convertirse en la primera mujer en ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame. La historia también narra la reinvención de Franklin con el tema “Respect” de Otis Redding y cómo un himno feminista la transformó en un ícono de los derechos civiles y movimientos en favor de las mujeres.

Su impacto cultural se sintió a lo largo de su carrera, desde su interpretación en el funeral de Martin Luther King hasta tres inauguraciones presidenciales. Además de Respect, sus innumerables hits, incluyen (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Do Right Woman-Do Right Man, y Think, mismas que fueron aclamadas en el mundo y serán presentadas en la cinta cinematográfica.

La película estrenará en México el 11 de diciembre de 2020 y será dirigida por Liesl Tommy, aclamada directora y la primera mujer afroamericana nominada a un Premio Tony por Mejor Dirección. El guion fue escrito por la ganadora del premio de la Academia Callie Khouri (Thelma & Louise y la serie de TV Nashville) y será distribuida a nivel mundial por Universal Pictures México.