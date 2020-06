La historia del dinosaurio de peluche que acompañó a la tripulación de SpaceX

Bob Behnken y Doug Hurley hicieron historia el sábado pasado. El 2020 se ha convertido en un inicio de década lleno de noticias impresionantes que han dejado al mundo congelado, pero sin duda el despegue de SpaceX fue un momento que nos emocionó y que gracias a la tecnología lo pudimos vivir de cerca.

En Florida, Estados Unidos, se llevó a cabo el lanzamiento del Falcón 9 SpaceX. En 2011 fue la última vez que una nave despegó al espacio; ahora se realizó una nueva misión espacial junto a un personaje que llamó mucho la atención: un dinosaurio con lentejuelas rosas y azules de peluche; éste tiene un gran significado a nivel físico, pero también es una pieza sumamente inspiradora, ya que el muñeco es el juguete que pertenece a la hija de uno de los astronautas.

Llevar un objeto así es tradición para la NASA, la cual lleva más de 50 años, pues con este tipo de materiales es mucho más sencillo para los astronautas detectar cuando se encuentren en la gravedad cero, ya que inmediatamente comienza a flotar. No es algo nuevo en el mundo espacial, pero sin duda causó euforia al ser un peluche tan lleno de colores y brillo, y por supuesto aparece en todas las tomas y por el resto de la historia.

Durante la preparación de los astronautas, quienes estuvieron 15 días de cuarentena y se les realizaron las pruebas de Covid-19, estuvieron haciendo varios ensayos, pero con otro peluche.

¡Sin duda este dinosaurio es el personaje preferido de la misión espacial!

This is Tremor, a 6” tall TY Flippables Dinosaur with blue/pink sequins. It’s this launch’s zero-gravity indicator.

I think it’s discontinued but with limited stock in stores. Hopefully we’ll get the full story on it later, but I suspect one of Bob & Doug’s kiddo’s picked it out pic.twitter.com/Z8Ne2CTUea

— Mika McKinnon (@mikamckinnon) May 30, 2020