Las dolorosas y pacifistas reacciones de usuarios de Internet ante los feminicidios

Vi fotos de todas las marchas este fin de semana y me quedó claro algo: Estoy cansada, pero no estoy sola 👊🏼💜 Me había estado sintiendo triste y agotada de ver cómo las mujeres vivimos en un país que no nos cuida, no nos quiere, no nos respeta. Pero después del fin semana me di cuenta que nos cuidamos y queremos entre nosotras 🔥✨ . . . . . . . #MeCuidanMisAmigas #VivasNosQueremos #NiUnaMenos #NoEstamosSolas #Feminista #Mexicanas