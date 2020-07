La propuesta de matrimonio más romántica de este 2020

John Nicotera pidió a su novia Erica Pendrak que se casara con ella justo cuando pasó el cometa Neowise, el cual estará visitando algunos lugares de la Tierra incluso hasta agosto. La pareja tuvo la fortuna de poder tenerlo como protagonista de su romántico compromiso.

Ni en las películas más románticas esto ha sucedido. John decidió darle el anillo a Erica en el momento ideal, le llaman algo así como «perfect timing». Con el cielo y el cometa como testigos, Erica dio el sí a su novio y ahora tendrán la mejor de las suertes, pues este cometa tardará en regresar a la Tierra más de 6 mil años.

Nicotera confesó que ya tenía pensando proponerle matrimonio a su novia desde el año pasado, pero había estado buscando el mejor momento y lugar para que la propuesta fuera inolvidable para ella. Durante la cuarentena estuvieron más unidos que nunca, fue entonces que John se dio cuenta que estaban listos para dar el siguiente paso después de vivir un año juntos y en medio de una pandemia.

John no es cualquier persona, pues es un amante de temas relacionados con el espacio. La de la NASA es su cuenta preferida, por lo que al enterarse de que el cometa Neowise pasaría del 15 al 23 de julio, no dudó en elegir ese momento para la gran propuesta. Llámenlo chessy, pero es lo más romántico que he visto hasta ahora.

Las fotografías capturadas mientras John se hincaba para darle el anillo a Erica se convirtieron en virales y ahora todos los medios quieren saber más acerca de esta historia de amor, la cual será una de las más conmovedoras del año.