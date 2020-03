Top 5 de las mejores series y películas que tienes que ver en Netflix

En cuarentena y sin vacaciones, pero no por eso sin entretenimiento para sobrevivir a la pandemia; la tecnología y sus diferentes plataformas serán de gran utilidad para que la ansiedad de estar aislados no nos vaya a enloquecer.

Pero veamos la cosas de una manera positiva, ¿cuántas veces no has querido pasar un día entre semana viendo tu serie favorita? La rutina se romperá por completo y qué mejor manera de hacerlo que con grandes series y películas que no has tenido tiempo de ver.

DESCUBRE nuestro top 5:

ÉLITE

La primera en la lista no sólo es trend en Netflix, realmente es una gran historia que te envolverá desde el primer capítulo.

All the Bright Places

Una película que te robará el corazón, y aunque lo tengas congelado estoy segura que se te descongelará ASAP junto a Violet y Finch.

Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer

Ok, este documental te hará sentir detective y te darás cuenta de cómo la sociedad sí tiene GRAVES problemas con las redes sociales.

Super dark times

El destino puede cambiar de la noche a la mañana; este grupo de amigos vivirá el terror a causa de sus errores. Sin duda necesitas más que palomitas para ver este filme.

La Casa papel

Si no la conoces, ¡te urge ponerte al corriente! No pararás de ver capítulo tras capítulo.

Tampoco te puedes perder los clásicos de Disney y las películas en la sección de comedia romántica si lo que estás buscando es algo más ligero.