¡Lo que JLo tiene prohibido beber!

El secreto fit de JLo

Que nadie les diga ni les cuente, nosotros sabemos lo que realmente JLo ha dejado de beber para lucir esa figura envidiable por todas las mujeres del mundo.

Jenny From The Block confesó que el alcohol y el café son dos bebidas a las que tuvo que renunciar. Y aunque sabemos que el café no sube de peso, éste no beneficia mucho a la piel, razón por la cual la cantante conserva una espectacular piel llena brillo.

Cuando JLo va a la fiestas, premiaciones o cualquier evento en el que haya alcohol de por medio, la próxima bride to be sólo brinda con una trago de champaña y en toda la noche bebe agua natural.