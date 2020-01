Locke & Key: la nueva serie de Netflix que tienes que ver si te gusta el misterio

Netflix cerró el año 2019 estrenando muy buenas producciones, ya que en diciembre subió nuevo contenido que nos permitió disfrutar de las frías vacaciones acurrucados en nuestras camas mientras disfrutábamos de un chocolate calientito. Pero, estamos seguros que ya terminaste de ver todo el contenido nuevo de las series como You o The Witcher y ahora ya no tienes nada nuevo de que hablar con tus amigos.

Afortunadamente Netflix promete que este año también habrán increíbles estrenos que nos dejarán maravillados con grandiosas historias. Tal es el caso de la nueva serie Locke & Key, una adaptación de una historieta escrita por el hijo de Stephen King, Joe Hill, ilustrada por Gabriel Rodríguez y fue publicada entre los años 2008 y 2012.

Ver esta publicación en Instagram Secrets are meant to be unlocked. Locke & Key arrives February 7. Una publicación compartida por Locke & Key (@lockeandkeynetflix) el 4 de Dic de 2019 a las 8:01 PST



La trama de esta serie habla sobre unos adolescentes hermanos que llegan a una vieja mansión llamada Keyhouse y descubren llaves mágicas que podrían estar relacionadas con la misteriosa muerte de su padre, de esta manera se dan cuenta de que tienen poderes mágicos y así despiertan a un demonio que va atrás de ellos. Hasta ahorita Netflix sólo a lanzado un teaser con una frase que intriga a muchos “A veces los secretos tienen que arder”.

Ver esta publicación en Instagram Sometimes the secrets have to burn. Una publicación compartida por Locke & Key (@lockeandkeynetflix) el 20 de Dic de 2019 a las 12:54 PST

Sin duda suena a otra historia ganadora de Netfilx que está producida por Carlton Cuse y Meredith Averill y cuenta con las actuaciones de actores como Darby Stanchfield, Jackson Robert Scott, Connor Jessup y Emilia Jones, que ya los hemos visto en otras grandiosas historias.

Así que ya lo sabes, este viernes 7 de febrero tienes una cita con Netfilx para disfrutar esta nueva historia llena de misterio y mucha magia, además de descubrir cuál es la gran aventura que vivirán estos hermanos