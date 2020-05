Los mejores looks que nos dejó el Festival de Cannes

View this post on Instagram

Ils ont fait #Cannes2019… En 2020, venez à la rencontre du cinéma international du 12 au 23 mai pour la 73e édition du Festival de Cannes ! Bonne année #Cannes2020 ! 🎆📽️🌍 —– They took part in #Cannes2019! In 2020, come to the 73rd Festival de Cannes, the international cinema gathering, to be held from 12-23 May! Happy #Cannes2020 New Year ! 🎆📽️🌍