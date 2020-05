¡Es lunes de Met Gala! No te puedes perder lo mejor junto a Anna Wintour

May the 4th be with you…

¿Quién diría que la gala de moda más importante del año no se llevaría acabo un 4 de mayo de 2020?, día importante también para los fanáticos de Star Wars por cierto, ¡sin duda es el Apocalipsis frente a nuestras vidas en forma de virus!

Hoy es el primer lunes de mayo, y con él la Met Gala llegaba a llenarnos de felicidad. Era el único lunes del año que no sentíamos que era lunes, pues para los amantes de la moda de alta costura este evento está lleno de drama fashionista; las celebs más importantes se reúnen gracias a la reina de la moda Anna Wintour.

La Met Gala se celebra desde 1948; este evento benéfico se comenzó a realizar tan sólo dos años después de que el Museo de Arte Metropolitano abriera sus puertas. Cada año la directora de Vogue elige un tema de moda para que los invitados asistan «disfrazados» con un vestido de alta costura; los mejores diseñadores del mundo visten a sus artistas y celebridades favoritas.

Al ser un evento para recaudar fondos para diferentes causas, asistir a éste tiene un costo de 25 mil dólares, pero además tienes que ser invitado por la organizadora. Por fortuna será la primera vez que podrás asistir totalmente gratis, ya que a pesar de la pandemia sí habrá Met Gala, pero a través de la cuenta oficial de Vogue en YouTube.

A partir de las 6 pm dará inicio A Moment With the Met, el cual estará protagonizado por Anna Wintour. El programa contará con la participación especial de Florence and The Machine y el DJ Virgil Alboh, quienes harán un set exclusivo en honor a la Met Gala.

La temática de este año es Timeless, y aunque la exhibición de arte que se iba a presentar ya está curada con el nombre de About Time: Fashion and Duration, aún no se sabe cuándo se hará la presentación de ésta, pues el evento sólo fue pospuesto, mas no cancelado.

No veremos a Lady Gaga o Zendaya sorprendernos este primer lunes de mayo, pero nos quedaremos con los looks de las galas pasadas, ¿Quién es tu celebridad favorita?