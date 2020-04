Mauricio Ochmann nos platica todos los detalles de su nuevo proyecto

Son las dos de la tarde y el teléfono suena. Una llamada con Mauricio Ochmann. Así son algunas entrevistas, pero en tiempos de coronavirus así son todas las entrevistas e interacciones que tenemos para seguir manteniendo la industria creativa al día.

Hoy platicaremos sobre su nueva serie, ‘R’, la cual se estrenará el próximo 27 de abril por Paramount Network y el 7 de mayo por Claro Video. Mauricio es el protagonista de ‘R’, un proyecto que llega para hacer un giro de tuerca en su carrera, pues él mismo asegura que es un personaje totalmente diferente a cualquier otro que haya hecho.

¿Cómo va tu cuarentena, Mau?

“Bien, ahí vamos, la verdad es que muy productiva, manteniéndome creativo, desarrollando diferentes cositas y bueno, muy contento con el estreno de esta serie que ya se viene. Es un proyecto al que ya le traía muchas ganas de compartir con la gente.”

Es difícil describir acertadamente la actitud y el semblante de una persona por teléfono. Pero la voz de Mauricio destila indudable emoción al hablar de su nuevo proyecto.

“Es un personaje distinto a lo que me ha visto la gente. A mí como actor me encantó la propuesta y el guión para hacer algo distinto. Me retó a hacer un personaje que está lleno de matices y de un torbellino interior.”

Cuéntanos un poquito sobre Franco, tu personaje en la serie.

“A simple vista es un personaje que está como si no tuviera sentimientos, completamente bloqueado, se ha dejado pisotear y ningunear, está como muerto en vida. Pero yo siempre lo vi como una olla express, como una bomba de tiempo de todo eso que fue soportando hasta que le dicen que le queda un mes de vida, entonces esa olla exprés empieza a explotar y vemos a un personaje completamente vulnerable y lleno de emociones y sensaciones que le van llegando. Hay circunstancias que cambian su mundo y su vida. La verdad es que es un personaje lleno de adrenalina. La serie es como una persecución constante.”

Cómo llego Franco a la vida de Mauricio

Franco no llegó a la vida de Mauricio cuando le dieron el papel. Ocho meses antes el director con el que trabajaba le contó la historia, que de inmediato enganchó a Mauricio, y sugirió que él sería perfecto para el papel.

«Desde ahí se me metió el gusanito, pero después ya no supe nada. De repente Ana Celia Urquidi, que es una amiga y una gran productora, me habla y me cuenta del proyecto, la historia se me hace conocida y cuando me manda el teaser -que hoy en día se hacen para vender la historia y ver si se desarrolla o no- me encantó.»

El director, quien fue el primer acercamiento de Mau con la historia de ‘R’, ya no trabajaría en la serie, pero ésta sí se iba a realizar en México.

“A mí me encantó, y desde ese momento me empecé a proyectar y a meter en la historia. Desde que me mandaron los primeros capítulos empecé a construir el mundo y la psicología del personaje.”

Además de su trabajo por separado, Mauricio confiesa que el trabajo en equipo fue bastante enriquecedor, pues para ‘R’ hubo mucho trabajo de mesa.

“Yo soy un actor que confía mucho en el proceso creativo y de colaborar tanto con mis compañeros actores como con mis directores. Construímos las relaciones con cada integrante de la serie. Fue un proceso en conjunto y también individual. La verdad con los dos directores fue un proceso bastante padre, sobre todo fue trabajar mucho en el mundo interior. Estoy muy agradecido con todos mis compañeros porque la verdad se armó un equipo muy padre y a todos los quiero, los admiro y los respeto. Fueron muy generosos con su arte.”

El reto más grande

Desde el tráiler uno puede ver los matices contrastantes que presenta el protagonista a lo largo de la historia, lo cual fue uno de los mayores retos para el actor.

“Como no se hace cronológicamente, haces escena 1 y luego escena 90 por ejemplo, al ser un personaje lleno de matices y emociones que van para todas direcciones, el reto fue tratar de tener esa continuidad emocional muy presente y precisa. Es un personaje que se va contrastando mucho porque no cambia de la noche a la mañana, sigue siendo ese que vemos al principio, va y viene y se debate entre diferentes emociones y sensaciones. La verdad para mí fue muy divertido y muy enriquecedor. ”

Aunque Mauricio aún no ha visto el resultado final de ‘R’, por los teasers y el tráiler deduce que el equipo logró su objetivo. Ahora el sentimiento que le queda es el de seguir explorando el personaje.

“Me quedo con una sensación de ‘quiero más’, me gustó mucho, me divertí, creo que queda en un punto en donde nos podemos ir todavía más de largo, hay muchas cosas que se pueden contar y me quedé picado. Hay proyectos en los que digo ‘Ya, hasta aquí llegué, no hay más para adelante.’ Pero aquí la verdad sí me quedé picado y espero que la gente se quede igual.”

Vivir al máximo

Así que es muy probable que podamos esperar una segunda temporada de ‘R’. Mientras eso se decide, Mauricio toca un punto importante antes de despedirnos. Una reflexión que queda como anillo al dedo en el momento que vivimos.

“Con lo que yo me quedo de esta serie es que no nos esperamos tanto tiempo, o a que se nos vaya a acabar la vida, para disfrutarla y para realmente vivirla al máximo. Obviamente responsablemente y con conciencia. No como Franco que se le van las cabras, pero sí responsablemente.”