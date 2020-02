¡Netflix &Chill! Estás son las películas románticas que podrás disfrutar en Netflix

¡Pide tu comida favorita y disfruta a lado de esa personita especial de nuestras recomendaciones!

Aunque el 14 de febrero suele ser una fecha perfecta para ir a comer o a cenar a un spot cool con tu ser amado.

Existen muchas personas que no son tan felices de ver más gente o que simplemente prefieren estar en la intimidad con su pareja y disfrutar de una buena cena (UberEats, Rappi) y ver una película romántica . Por ello, queremos hacerte una lista de cintas que sin duda nos han enamorado y que podrás ver desde la comodidad de tu casa.

1. The Notebook

2. A Walk To Remember

3. My Best Friend’s Wedding

4. La la land

5. 50 First Dates

6. To all the boys I loved Before (Ojo al dato, la parte amable aquí , es que también podrás disfrutar de la segunda parte de está entrega)

7. Sex & The City

8. 10 Things I Hate About You

9. Me Before You

10. Made of Honor

Ahora que ya no hay excusa para pasar un romántico San Valentín.