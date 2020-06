No te puedes perder el concierto global para la vacuna contra Covid-19

View this post on Instagram

Tomorrow night (Saturday), Shak’s joining the #GlobalGoalUnite Concert to combat the impact of COVID-19 on marginalized communities and calling on world leaders to make testing, treatments & vaccines available to all. More info at the #linkinbio. Mañana por la noche (sábado), Shak se suma al concierto #GlobalGoalUnite de @glblctzn para combatir el impacto del COVID-19 en las comunidades más necesitadas y para hacer un llamado a los líderes mundiales para incrementar el número de tests, tratamientos y vacunas para [email protected] ShakHQ