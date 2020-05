Pintar la hace sentir mejor persona

Apenas hace dos años incursionó en la pintura y las obras de Lindsey Ascolani ya se han expuesto en galerías de Austria, España y Estados Unidos.

Por Pepe Real

Frida Kahlo y Vincent Van Gogh, entre otros, inspiraron a la sonorense a dedicarse al arte pictórico, con el que busca transmitir emociones al espectador como felicidad, amor, admiración, “que al ver la obra digan: ‘¡Wow!, ¿cómo se le ocurrió?’, o que quieran tenerla en su casa”.

Para la creadora de 37 años, “aunque parezca de 20, jajaja”, la pintura “siempre es mi forma de escape, me hace sentir mejor persona”. Y agrega que su más grande anhelo es que sus obras se vean en todos los países del orbe.

¿Cómo y cuándo incursionaste en la pintura?

Desde niña me gustó el dibujo, pero nunca lo había hecho profesionalmente, hasta hace un par de años que decidí contestar a una de las galerías en Europa, y fue desde ahí, tras mi primera exposición, que ya no paré de pintar porque quiero que mi arte esté por todos lados.

¿Qué artistas influyeron en ti para pintar?

Desde chica fue Frida Kahlo, fue como un icono, tal vez lo más popular por sus autorretratos; después ya más grande me encantó la obra de Vincent Van Gogh, me agradaron los brochazos con tanta textura y su historia de vida.

En conjunto, ¿cómo se podría definir tu obra?

Definitivamente soy de abstracto, aunque últimamente me he inclinado por lo figurativo, así que sería abstracto figurativo.

¿Dónde se han exhibido tus trabajos?

Austria, Madrid, Miami y El Paso, Texas.

¿Qué mensajes deseas transmitir al público a través de tus pinturas?

¡Emociones!: felicidad, amor, admiración; que al ver la obra digan: “¡Wow!, ¿cómo se le ocurrió?”, o que quieran tenerla en su casa.

¿En qué te inspiras para realizar tus obras?

En el día a día, lo que estoy viviendo con la gente, mi entorno; casi siempre se me ocurren mis obras justo cuando ya estoy acostada para dormirme, creo que porque ya estoy relajada, y me tengo que levantar a hacer un boceto porque si no, en la mañana ya no me acuerdo.

¿A qué artistas admiras y por qué?

Son muchos los actuales que admiro como Ashley Longshore y Kate Tova con estilos diferentes, me encantan los colores que utilizan en sus obras; también SBHeartArt por sus brochazos tan libres; en abstractos, Mandy Yocom, y de los antiguos, aunque ya es más la mercadotecnia a su alrededor, me agrada el estilo de Vincent Van Gogh por sus brochazos con tanta textura que en su época era lo que no les encantaba.

¿Cuánto tiempo te lleva realizar un cuadro?

Pueden ser días o semanas, nunca más del mes porque me aburre verlo y termino borrando; también depende mucho del humor y el tiempo que me dejan mis hijas.

¿Dónde naciste y desde cuándo radicas en Texas?

Nací en Ciudad Obregón, Sonora, pero crecí en Mexicali, Baja California, y desde hace dos años estoy en El Paso, Texas.

¿Cuáles son las técnicas que manejas en la elaboración de tus pinturas?

Abstracto, pouring, espátula, tintas, colores pastel y carbón.

¿Extrañas México, su comida, tu tierra?

¡Siempre extraño México! Mis amigas, la comida; creo que sería primero la comida y después las amistades, jajaja.

¿Cuáles son tus más grandes sueños?

En la pintura, que mis obras sigan gustando y estén en varios países; en lo personal y familiar, ver crecer a mis hijas.

¿Qué significado tiene la pintura en tu vida?

Significa todo, he pintado mis estados de ánimo en todas las etapas de mi vida: tristezas y las mayores alegrías; es mi forma de escape, me hace sentir mejor persona.

EN CORTO

¿Qué no puedes soportar de una persona?

La envidia, que no les guste aplaudir los éxitos de otra persona, sólo los de ellos.

¿Cuáles es tu gusto culposo en la música y la comida?

En la música me gusta de todo, desde puro violín, pasarme al reguetón, hip hop, seguir con baladas y terminar con banda. También depende del humor. Muchas veces la música me hace terminar más rápido una obra. Y de la comida, podría desayunar, comer y cenar sushi, jajaja.

¿Tu mayor defecto?

Soy muy desesperada, cero paciencia.

¿Tu más grande cualidad?

Siempre trato de ayudar a los demás.

¿Cuáles son tus hobbies?

Aparte de la pintura, el maquillaje.

¿Qué estás leyendo actualmente?

Inquebrantables, de Daniel Habif.

¿Tu frase favorita?

Cualquier cosa que puedas imaginar, la puedes crear.

¿Cómo te consideras como artista?

Espontánea, innovadora, soñadora.

¿Y como persona?

Yo diría que alegre, inquieta, creativa y con buen humor.