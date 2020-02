Platicamos con Isabela Souza, la protagonista de Bia, y no creerás todo lo que nos contó

El próximo 24 y 25 de abril ‘Bia Live Tour’ llega a la Ciudad de México con dos presentaciones en el Auditorio Nacional, para después iniciar una gira por el interior de la república, incluyendo Acapulco, Puebla, Monterrey, León, Querétaro, San Luis Potosí y Guadalajara.

Bia es la serie original más reciente de Disney Channel Latin América. Su éxito ha crecido tan rápido que ahora el elenco y la historia han salido de la pantalla chica para dar una gira internacional presentando un show lleno de música, baile y toda la energía de sus protagonistas, quienes por cierto, son de diferentes nacionalidades.

“Es increible, la verdad hemos aprendido mucho juntos porque tenemos muchas diferencias culturales y todas son hermosas. Es muy lindo ver cómo nos hemos apoyado y aprendido juntos en tan poco tiempo porque tenemos una diversidad inmensa.” nos cuenta Isabela Souza, quien interpreta a Bia y con quien tuvimos la oportunidad de platicar.

Isabela es una actriz brasileña que antes de iniciar la serie de Bia no sabía nada de español, ahora su acento casi es imperceptible y su fluidez sorprendente.

“Cuando nos mudamos a Argentina, tomamos tres meses de clases muy intensas, además, siempre tratábamos de hablar en español entre nosotros. Luego con los guiones fue más fácil, pero al principio era muy difícil porque no hablábamos nada el español.”

Un sueño que se está haciendo realidad

Estamos a casi 3 meses de que inicie ‘Bia Live Tour’, un sueño que todos los miembros del elenco siempre han tenido y por el cual han luchado.

“Desde hace mucho soñábamos con esto y siempre hablamos de que era una posibilidad, pero parecía súper lejano. Ahora que empezamos nuestros ensayos es una locura. A veces pensamos que todo es un sueño, ya falta muy poquito para empezar y estamos súper felices porque siempre fue un sueño salir de viaje y conocer a nuestros fans que son tan amorosos.”

En México el show ya tiene 9 fechas y los fans no pueden estar más emocionados.

“Va a ser algo nuevo que no fue visto antes, se está preparando una gran puesta en escena. Estamos muy emocionados porque la verdad es que los fans mexicanos son muy amorosos, siempre nos reciben con mucho amor, entonces nos da mucha emoción volver y presentar algo nuevo para ellos.”

Pero obviamente una gira de este tamaño no es cosa fácil, todo el elenco se sigue preparado rigurosamente para dar un espectáculo inolvidable. A Isabel las clases de baile y canto son las que más le gustan, aunque las de baile se le dificultan un poco más.

“Son momentos en los cuales puedo evolucionar mucho y los couches que tenemos son increíbles, nos hacen descubrir talentos y habilidades que ni siquiera sabíamos que las teníamos. El baile es completamente nuevo, pero los profesores son muy lindos, me ayudan, me enseñan, y los chicos del elenco también. Por ejemplo Mica, que es una gran bailarina siempre me ayuda un montón, me da tips.”

A Isabela lo que le encanta de su personaje, Bia, es la fe impresionante que tiene que la lleva a lograr lo que se propone. Esto la inspira y la impulsa a motivar a sus seguidores a través de redes.

“Las redes son una oportunidad para motivar a la gente para que luche por sus sueños así como nosotros lo hemos hecho y lo hemos logrado.”

Y hablando de redes sociales, ya que son un tema central en la serie, Isabela nos cuenta algunos tips para usarlas a nuestro favor y no ser dependientes de ellas.

“Lo más importante para mí es saber que tenemos que separar las redes de la vida real, muchas veces las niñas pueden pensar que no están incluidas en un grupo porque no tienen la misma cantidad de seguidores, las mismas fotos o cosas que las chicas populares en Instagram suben, la verdad es que eso no es lo más importante.

Lo más importante es ser como somos, tratar bien a los demás, estar presentes con nuestras familias y dar valor a lo que realmente importa. Después lo demás va a venir. Claro, las redes sociales son una herramienta muy buena para compartir sueños, trabajo y todo esto, pero cuando empezamos desde adentro de nosotros mismos todo va a mejorar. Lo más importante es ser auténtico y no querer mostrar algo que no es real.”