¡Que «sólo» siempre sí lleva tilde! La RAE reconoce fracaso sobre recomendación

Recientemente la Real Academia Española se echó para atrás al reconocer que fracasó al proponer que el adverbio sólo (cuando puede sustituirse por “solamente”) y los pronombres demostrativos no deben llevar tilde diacrítica, por una simple razón: muchos hablantes se negaron a seguir dichas sugerencias y continuaron acentuando “sólo” , “éste” y “aquél”.

Así es, cabe recordar que en 2010, la RAE propuso: “El empleo tradicional de la tilde en el adverbio solo no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas a palabras átonas. Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en esta forma incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, la de no tildar nunca estas palabras», fue la norma aprobada por las 22 Academias de la Lengua Española, reflejada en la «Ortografía de la Lengua Española» publicada ese mismo año.

Ante esta determinación de la REA, alguna vez el escritor Carlos Pardo escribió:

“Estoy a favor de acentuarlo porque es necesario para no caer en la ambigüedad”.

Mientras que le escritora Laura Fernández afirmaba:

“La sigo usando porque no hacerlo se me hace raro. Si no la pongo, tengo la sensación de que no es la misma palabra”.

Al respecto, el ingenio de los cibernautas no se hizo esperar y en las redes sociales se crearon varios memes en alusión al tema.

En fin, que los intentos vanos de la RAE la obligaron a recular.

Y tú, ¿dejaste de poner tilde a sólo o la seguiste colocando?