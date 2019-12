Shawn Mendes cierra su gira mundial en la CDMX

Este fin de semana Shawn Mendes se presentó en el Palacio de los Deportes para ofrecer tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Shawn Mendes de Tour.

Con estas tres fechas que fueron sold out, Shawn no sólo nos ayuda a cerrar el año con broche de oro, sino que además con estos conciertos concluye la gira que lo ha llevado alrededor del mundo catapuntándolo como uno de los cantantes más populares y queridos del momento.

Nosotros nos lanzamos al segundo concierto, que se vivió con la energía a tope, pues no hubo un sólo lugar del Palacio de los Deportes que se pudiera resistir al talento y carisma del cantante. A las 8:20pm las luces se apagaron, los músicos se acomodaron en sus posiciones y entre un mar de gritos eufóricos Shawn subió al escenario con las primeras notas de ‘Lost in Japan’.

El público se iluminó con luces sincronizadas emitidas por los brazaletes de acceso que prendían y apagaban al mismo tiempo en colores diferentes y al ritmo de la música. En el centro, una rosa gigante iluminaba un escenario circular más pequeño con un piano listo esperando su turno.

Una guitarra en la mano, una voz peculiar, la mirada que enamora y sonrisa deslumbrante, fueron los ingredientes que se hicieron evidentes desde el primer momento que el canadiense pisó el escenario. Después de saludar a sus fans mexicanas con un ‘I love you Mexico’, siguieron ‘There’s nothing holding me back’ y ‘Nervous’, durante los cuales el cante no dejó de acercarse al público e interactuar con sus fans.

Aunque todas sus canciones complacieron a sus fans, sus más grandes éxitos se hicieron notar por la euforia que despertaron en el público, tal fue el caso de ‘Stitches’, un tema de su primer álbum y con el cual el recinto se convirtió en un mar de luces azules gracias a los brazaletes.

Un momento romántico

‘Señorita’ también fue uno de los temas más esperados de la noche, y aunque faltó su performance con Camila, Shawn se sentó en el piano e interpretó una versión más lenta pero cargada de sentimiento que mezcló con notas de ‘I know what you did last summer’ mientras de fondo se escuchaba una mezcla con la voz de quien también es su novia actualmente.

Shawn no pudo ocultar una sonrisa especial al interpretar dichos temas y aún en el piano empezó ‘Mutual’, tema que siguió con la guitarra. Y con el mismo tono romántico siguió con ‘Bad Reputation’ y ‘Never be alone’, para el cual regresó al piano mientras se proyectaba un mundo en la pantalla del fondo. La voz de los fans al unísono conmovió a Shawn, quien a partir de este tema dejó de momentos el micrófono para escuchar las más de 15 mil personas que asistieron al concierto.

Shawn Mendes más cerca de sus fans

Llegó el momento del piano junto a la gran rosa. Para llegar Shawn hizo su ya famoso recorrido entre sus fans -no, está vez no se cayó-. Ahí interpretó ‘Life of the party’ y ‘Like to be you’ y ‘Ruin’

‘Treat you better’ lo hizo regresar al escenario principal para después interpretar ‘Particular Taste’ y ‘Where were you in the morning’, dos de los temas más tentadores de la noche en los que el cantante coqueteó con el público entre luces rojas.

En el mismo tono de luces pero con un ritmo más lento empezó ‘Fallin’ All In You’ con todo el recinto coreando al unísono y moviendo lentamente los brazos de un lado a otro.

“¡Muchas gracias por estar aquí! Cuando hablo de juventud no me refiero a cuántos años tienen, sino al sentimiento de libertad y felicidad… Quiero que sepan que todos tienen el poder de cambiar el mundo para bien. No importa lo que digan, nadie puede impedirte eso.” dijo mientras de fondo sonaban los primeros acordes de ‘Youth’, que fue acompañada por la proyección en tonos sepia del rostro y las manos de Shawn.

Después, Shawn Mendes invitó al público a aplaudir al ritmo de ‘If I can’t have you’, tema con el que todo el recinto se puso a brincar, haciendo que el piso literalmente vibrara.

El final

En la recta final del concierto, el canadiense interpretó ‘Why’, tema que le escribió a Camila Cabello para expresarle sus sentimientos .

“Le iba a mandar la canción pero decidí esperar para decírselo en persona. Tres días antes de vernos ella dijo ‘Conocí a este chico’, ella siempre ha sido mi mejor amiga, así que sabía que si le decía y ella no sentía lo mismo, me iba a romper.”

Después de ‘Mercy’, Shawn Mendes se apoderó del piano para presentar un cover de ‘Fix You’ de Coldplay, que dejó a todos con la piel chinita. Para terminar ‘In my blood’ cerró entre espirales de humo y papelitos flotando mientras Shawn sujetaba orgulloso la bandera de México agradeciendo de todo corazón a sus fans.

El último concierto de Shawn Mendes The Tour

Al día siguiente y después de haber ofrecido un total de 105 conciertos, Shawn Mendes no pudo evitar conmoverse al punto de las lágrimas. Con la voz cortada agradeció a sus fans y a su equipo.

“I get to come on stage every single night and perform in front of the most incredible people in the world. But it’s not only me who comes to the venue everyday, who’s been away from their family for an entire year to put this show on…” — Shawn on stage tonight in Mexico City! pic.twitter.com/yZs3vrhXYX — Shawn Mendes Updates (@MendesCrewInfo) December 22, 2019

El tour llegó a su final, pero antes de cerrar Shawn aseguró que México había sido increíble y único. “Se han ganado el título de los conciertos más ruidosos del tour, gracias por todo. Los amo.”