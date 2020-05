Su pasión por la fotografía le ha permitido visitar ¡más de 30 países!

Rafael Montiel lleva apenas ocho años como fotógrafo y su profesión ya le ha permitido visitar más de 30 países.

Desde Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, el artista gráfico de 28 años ha capturado con su lente testimonios de diferentes culturas y costumbres. Otra de sus pasiones es tomar imágenes de la naturaleza, realizar retratos y hacer secuencias para documentales.

Por Pepe Real

En charla con EstiloDF, Rafa -originario de la Ciudad de México- nos cuenta cómo fue que decidió cambiar el futbol profesional por la fotografía.

¿Cómo incursionaste en la fotografía?

Todo empezó cuando acompañaba a mi papá a sus viajes. Él trabajaba en distintos medios, sobre todo con músicos, entonces mayormente iba con él a conciertos y presentaciones. De ahí me empezó a nacer el gusto y después hice una carrera en fotografía.

¿Qué fotógrafos admiras y por qué?

Tengo una lista larga, pero el principal sería Ansel Adams (fotógrafo estadounidense ya fallecido). Me inscribí en su escuela de la colonia Roma, me decidí a estudiar ahí por la temática de los paisajes, por la filosofía que él tenía; más allá de la fotografía, era retratar estilos de vida, la naturaleza y el poder que ésta tiene sobre la humanidad.

¿Cuál es la imagen que anhelas capturar algún día?

Mi sueño es ir a África, retratar la forma de vida de sus habitantes; me gusta mucho la naturaleza, pero también la parte documental.

Platícanos de esa faceta tuya como futbolista, ¿por qué ya no seguiste en el balompié profesional?

Todo empezó desde que tenía cuatro años y me retiré a los 21. Llegué a Primera A y la Sub-20; estuve con Jaguares, Necaxa, San Luis y el último fue Pumas, donde duré cuatro años, de hecho fui el capitán en ese equipo. Es una larga historia por la que ya no seguí, pero puedo decirte que hubo varias cosas turbias, mucha corrupción; más allá de tu talento, hay cosas que están fuera de tu control.

¿Cuál es tu fotografía más memorable?

Viajo mucho por todo el mundo, trato de retratar a la gente, su cultura, entonces te diría que la parte del suroeste asiático es la que más me ha marcado, las imágenes que tengo de esos países son las que más me representan.

¿Hay alguna foto que hayas tomado con un nudo en la garganta?

Sí, una que siempre tengo presente la tomé aquí en la Ciudad de México; yo estaba en la calle, sentado con mi cámara, y de repente un vagabundo se me acercó; en ese momento él sacó un sándwich, se sentó al lado de mí y se lo empezó a comer. En ese momento me nació tomarle fotos, cosa que a él no le desagradó. Se me hizo un nudo en la garganta por la manera en que estaba comiendo, como una persona que no sabe si mañana probará algún alimento.

¿Qué satisfacciones te ha dado tu profesión?

La satisfacción más grande es conocer el mundo. Es un trabajo que puedo desempeñar en distintos países. Me ha dado la oportunidad de conocer gente, otras costumbres y tradiciones, abrir mi mente para conocer mucho más allá de lo que estoy acostumbrado.

¿Qué países has visitado como fotógrafo?

Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Cuba; España, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Alemania, Croacia, República Checa, Austria; China, Japón, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Singapur, Indonesia, hasta ahora llevo 34 países.

También estudiaste Periodismo, ¿para qué medios has escrito o colaborado?

Trabajé para Grupo Expansión, una de las editoriales más reconocidas de México; estuve en foto y texto para las revistas Life and Style y Travel + Leisure, y de ahí me salieron algunos trabajos para publicaciones americanas.

Eres una persona multifacética: futbolista, reportero, fotógrafo, ¿qué más haces?

Hace un año decidí abrir una agencia de viajes, entonces ahí hago consultorías, organizo viajes en grupo, y sigo escribiendo mi blog.

¿Cómo se encuentra la fotografía en nuestro país?

Todavía estamos en pañales, porque no sólo la fotografía, sino el arte en general no reciben el apoyo que se requiere.

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieren seguir tus pasos?

Les diría que sigan sus sueños, que la vida es muy corta, que antepongan sus anhelos ante todo.