TIPS PARA LLEVAR UNA VIDA WELLNESS DESDE CASA

Sólo por hoy.. Trataré de ver lo positivo y agradeceré por eso. Sólo por hoy.. Elijo estar en calma. Sólo por hoy.. Me adaptaré a las cosas como son y no trataré de adaptar la realidad a mis propios deseos. Sólo por hoy… Trataré de fortalecer mi mente, aprendiendo algo nuevo o practicando algo que me rete. Sólo por hoy… Realizaré una buena acción de forma anónima. Sólo por hoy.. No reaccionaré impulsivamente, trataré de escuchar, seré amable y respetuoso. Sólo por hoy…. sólo por hoy ##quedateencasa #undiaalavez #fuerza #mentalhealth #saludmental