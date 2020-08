Todo empezó como una historia de amor infantil que más tarde lo llevó a convertirse en una destacada figura del patinaje artístico sobre hielo a su corta edad.

Por Pepe Real

Ahora Donovan Carrillo, de 20 años, puede presumir de ser campeón nacional por 11 ocasiones consecutivas, además de ocupar el sitio 17 en el ranking internacional de la especialidad.

Cuenta en entrevista que desde los 7 años se sintió atraído por el patinaje artístico, disciplina que practicaba su hermana. Pero además quería entrar a las clases porque le echó el ojo a una niña que le gustaba.

Ahora el joven jalisciense sólo espera que pase esta pandemia causada por el Covid-19 para reiniciar sus entrenamientos con miras a clasificar para los Juegos Olímpicos de Invierno, a celebrarse -si no hay ningún cambio- en Beijing 2022.

¿Qué te motivó para que te involucraras en esta disciplina?

Desde muy chico me involucré en el deporte en general porque mis papás son maestros de educación física. Empecé primero en la gimnasia, luego en los clavados, un poquito de futbol y finalmente conocí el patinaje gracias a mi hermana Dafne. Ella vio una película (Sueño sobre hielo) y se interesó tanto en el patinaje que les insistió a mis papás para que la metieran a clases. Tenía yo como 7 años, algunas veces la acompañaba y desde fuera de la pista me ponía a hacer marometas y parados de manos. Incluso de repente me gustaba imitar algunos movimientos que hacían en los entrenamientos. Fue hasta que me gustó una niña, a quien justo vi en la pista de hielo, que les dije a mis papás: “¿Saben qué?, me gustaría aprender a patinar”.

Tu última competencia fue en Corea del Sur, ¿qué resultados obtuviste?

Fue en febrero, en el ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020, donde logré clasificarme dentro de los primeros 15 lugares de la competencia, donde además tuve la oportunidad de participar en la gala, en la cual se invita sólo a los patinadores que causaron mayor impacto entre el público. Me sentí muy contento de patinar con música mexicana en esta gala, vestido de mariachi y acompañado de un popurrí, empezando por “El mariachi loco”, y metimos un poco de ritmo latino con una canción de Thalía. Estaba justo muy reciente todo esto del coronavirus cuando nos tocó estar por Asia, nos fuimos con miedo, pero cuando llegamos, las autoridades tomaron todas las medidas necesarias para la organización del evento, en el aeropuerto, en los hoteles. Todo eso nos ayudó a estar tranquilos para concentrarnos en la competencia.

La pandemia ha impactado a todo el mundo, ¿cómo te afectó en tu carrera deportiva?

Me ha afectado bastante, ya que aquí en México todas las pistas de hielo se encuentran cerradas, muchas sin fecha próxima para una reapertura, ya que el gasto operativo es alto; con las indicaciones que se tienen de tener sólo el 30% de su capacidad trabajando y recibiendo clientes, pues sí complica un poquito que se abran. Ante esta situación compleja, mi coach y yo hemos tenidos que adaptar nuestro plan de entrenamiento con diferentes actividades de preparación física, flexibilidad, incluso tuve que comprar un arnés especial para simular las rotaciones que hago en el hielo.

¿Cuál es la melodía con la que más te gusta patinar?

Para las competencias se escogen dos canciones; las utilizamos durante un año, y una vez terminada la temporada se evalúa si se cambian o se dejan; en esta ocasión te puedo decir que mi favorita es la de Carlos Rivera con el cantante brasileño Daniel Boaventura, “Quizás, quizás, quizás”, una melodía muy rítmica.

Has hecho historia en las competencias, ¿cuál es tu mejor marca?

Uno de los logros más importantes que he tenido en mi carrera es ser el primer mexicano en la historia del patinaje artístico sobre hielo en realizar un triple Axel, es un salto que consiste en dar tres vueltas y media en el aire; forma parte de los elementos más complejos de mi deporte, ya que pocos patinadores alrededor del mundo lo logran hacer. Mi meta es realizar un salto cuádruple en una competencia internacional para asegurar mi clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

¿Qué significado tiene el patinaje en tu vida?

Es una parte muy importante, incluso hasta de mi personalidad; creo que cuando haces algo desde muy chico, te marca. Cuando patino me siento libre, conectado. Con unos patines me siento más veloz, más audaz, como si mis sentidos se elevaran.

Ha sido campeón nacional durante 11 años consecutivos, ¿qué representa esto para ti?

Es padrísimo, como todo deportista ha sido pasar por momentos difíciles en donde muchas personas no creen en ti porque dicen: “¿Cómo un mexicano, si aquí en México ni siquiera hay hielo?”. Es luchar contra todos estos estereotipos para demostrar que como mexicanos podemos destacar en lo que sea, siempre y cuando tengamos muy presente que somos capaces y tenemos que trabajar muy duro para superarnos día con día, esa es la clave.

¿Cuál es tu más grande anhelo deportivo?

Llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing y tener un excelente resultado. Sería histórico para nuestro país obtener un lugar en patinaje sobre hielo, ya que no ha habido un representante desde 1992.

En este camino rumbo a los JO, ¿cuál es la siguiente competencia clasificatoria?

Es el Mundial de 2021, en marzo, donde estarán en juego las primeras 24 plazas. Posteriormente hay una competencia en octubre, en donde se otorgarán los últimos seis boletos.

En la nueva normalidad, ¿cuáles son tus planes?

Tenemos planeado retomar pronto las actividades, la intención es retomar el nivel. El objetivo es empezar la temporada competitiva en septiembre, hay dos competencias importantes, como para ir agarrando otra vez el ritmo. Al mismo tiempo presentar el nuevo programa de trabajo, va de la mano con música de un cantante mexicano nuevamente, en esta ocasión voy a patinar con un tema de Carlos Rivera para mi programa largo, estoy muy contento de llevar la música mexicana a todas partes.

Y tú, ¿cuándo alcanzarás tus sueños?