Una familia le compró todas las paletas de hielo a un abuelito para que festejara el Día del Padre

¡A los abuelitos hay que ayudarlos siempre! Un trabajador y tierno abuelo sale todos los días con su cubrebocas a vender paletas y helados en una colonia de El Paso, Texas.

El Día del Padre no fue la excepción, y este viejito salió a vender en un día caluroso de verano las paletas para que una vez que terminara con la venta pudiera festejar junto a su familia.

Miembros de una familia lo vieron pasar y se acercaron a él para darle una gran sorpresa que seguro te sacará las lágrimas de emoción. Las personas le compraron toda la mercancía para que se fuera a su casa; el viejito estaba tan feliz que no evitó llorar al ver que ya había vendido todo lo que llevaba en su carrito.

They bought all the paletas so he can go home and relax on Father’s Day 😭😭 pic.twitter.com/S71mDlIRo0

— Paola (@paolangomez) June 22, 2020