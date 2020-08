Una repartidora de comida lleva a sus hijas al trabajo

«Mi esposo no me ayudaba con nada, se sentaba en su computadora y jugaba videojuegos». Lada Koroleva es una joven de origen ruso que ha conmovido a Internet tras ser captada caminando en la calle junto a sus hijas entregando comida a domicilio.

La joven de 19 años, al no tener el apoyo de su ex esposo, decidió comenzar a trabajar como repartidora de comida a domicilio. Lada causó mucha curiosidad, pues iba con sus dos bebés a todos lados, ya que no tenía con quién dejarlas.

Lada decidió dejar a su marido y se fue junto con sus hijas para rentar un apartamento. Al principio las personas pensaron que se trataba de un truco para que las personas la ayudaran, pero al enterarse de la historia comenzaron a apoyarla con comida y pañales.