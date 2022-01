Luis Gerardo Méndez habló de la muerte de su papá por Covid-19

Tras haber sufrido la pérdida de su padre, quien perdió la batalla contra el Covid-19, Luis Gerardo Méndez revivió el recuerdo con el fin de poder generar conciencia sobre la importancia de continuar con los protocolos sanitarios.

El actor publicó una fotografía a través de sus redes sociales, con la que recordó la noche que le avisaron que entubarían a su padre, quien no tuvo la oportunidad de ser vacunado.

“Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre, en febrero del año pasado. Nunca he llorado tanto en mi vida. En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír. 3 semanas después perdió la batalla contra el COVID. Hace 11 meses, no alcanzó la vacuna”, escribió Luis Gerardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Gerardo Méndez (@luisgerardom)

El protagonista de la serie ‘Club de Cuervos’ expresó su preocupación debido a la nueva ola de contagios de la variante Omicron y pidió a sus seguidores que acudan a vacunarse:

“Omicron ya está por todos lados, y como hemos visto en otros países, ésta será la ola más grande de contagios. La gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados. Esta es mi historia y no tiene por qué ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos”. Asimismo, recalcó la importancia de adquirir la vacuna contra el Covid-19: “Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todos, por la comunidad”.