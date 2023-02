Mariana Botas nos da una guía de estilo para viajar por Europa

Mariana Botas, una de las actrices mexicanas que más activa se encuentra en redes sociales, nos ha presumido su viaje por Europa en estos días. Además de enseñarnos los spots más icónicos para las fotos en cada uno de los países que ha visitado, también dejó claro que cuando se trata de estilo, se posiciona como una de nuestras inspiraciones favoritas.

La actriz, quien actualmente encabeza el podcast ‘Envinadas’ al lado de Daniela Luján y Jessica Segura, asegura estar viviendo la mejor versión de su vida mientras se encuentra viajando por el mundo.

Su primera parada fue Londres, en donde posó con un abrigo amarillo pastel, una blusa de manga larga fucsia, jeans blancos y sneakers a juego. Una paleta de colores que combinó a la perfección creando armonía y a la vez contraste con la melena rojiza de la actriz.

Si vas a Reino Unido, obviamente no puede faltar una foto en Tower Bridge, aunque sea de fondo, uno de los iconos más conocidos de Londres. Aquí la actriz decidió asistir con un total look negro compuesto por leather pants y una blusa básica negra. Para crear contraste, Mariana optó por una chamarra, una riñonera y unas botitas en color camel. El toque europeo no podía faltar, y lo agregó con una boina negra.

London Eye, en South Bank del río Támesis, y el Big Ben son otras dos paradas obligadas cuando vas de paseo por Londres. Para estos spots la actriz optó por los colores claros; combinó un pantalón y sus botas blancas con una blusa de invierno azul bebé y una chamarra corta de color plateado. Obviamente los lentes de sol no podían faltar.

Oh la lá, que elegancia la de Francia

Si ya estás en Londres lo más conveniente es visitar Francia también, y obviamente el ícono de su capital: la Torre Eiffel. En este punto ya podemos asegurar que a Mariana le gusta y se le da hacer estilismos para lugares y días fríos, pues cada chamarra, abrigo y combinación que hizo nos ha encantado.

La actriz apostó por los tonos claros y el plateado nuevamente, pero esta vez le dio un contraste más elegante al llevar un abrigo largo de peluche y una bufanda rosa mexicano. Un look que llevó a la perfección con unas botas negras acolchadas y una bolsa negra.

Como todo viajero sabe, no puedes estar en París y visitar la Torre Eiffel una sola vez durante toda tu estancia. Mariana se lanzó una segunda vez para capturar una hermosa postal desde otro ángulo. En esa ocasión decidió darle el sí a la típica boina parisina en rosa, que combinó con unos pantalones del mismo color, una blusa blanca y su chamarra camel que ya habíamos visto. Un look digno de aplausos.

Otros lugares en París

Y aunque nos encanta, la Torre Eiffel no es lo único que podemos ver en París. Una visita al Palacio de Versalles es casi obligada. Y para esta ocasión Mariana lo hizo con un look súper parisino. Combinó una blusa básica negra de manga larga con una falda camel, a juego con unas botas. Y como estamos en temporada de frío, llevó mallas negras debajo, un abrigo largo blanco y un gorro de pescador en tela invernal. Un outfit digno de recrear en temporada de frío.

Por último, pero no menos importante, Mariana Botas compartió unas fotografías en Notre Dame y el Arco del Triunfo, en donde apostó por un look súper aesthetic al llevar sólo dos colores: blanco y arena. La actriz eligió una blusa blanca de manga larga y un chaleco largo acolchado en el mismo color. Los combinó con un pantalón color arena y unas botas camel. Obviamente tampoco faltó la boina, que combinaba a la perfección con la paleta de colores.

Creemos que este viaje por Europa aún no ha terminado, así que seguiremos pendientes de los looks de la actriz para inspirarnos a armar nuestros outfits para esta temporada.