¿Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron?

Todo parece indicar que el intenso noviazgo entre Megan Fox y Machine Gun Kelly ha llegado a su fin. Y como toda relación en donde se ve un fuego intenso, no lo ha hecho de manera desprevenida.

Al parecer ha sido una infidelidad por parte del músico de 32 años, lo que ha llevado a Megan a romper con su relación y su compromiso.

Fuentes cercanas aseguran que después de un fuerte pelea que tuvo la pareja, la actriz de 36 años decidió quitarse el anillo de compromiso. Y aunque fueron fuertes los rumores, no fue esto lo que desató la versión de su ruptura.

¿Megan anunció la ruptura?

Ha sido la propia Megan Fox quien ha dejado pistas sobre lo que esta pasando en su vida amorosa. Este domingo, la actriz publicó un carrete de fotos en donde aparecía luciendo un despampanante outfit negro con un escote profundo y cut out en el abdomen y la cadera, el mismo que usó para la fiesta de Drake con motivo del Super Bowl, a la que asistió con MGK.

Dejando de lado lo bien que se veía, las fotos pudieron haber pasado desapercibidas si no hubiera sido por dos grandes detalles: en el carrete se incluyó un video en donde se mostraba una carta cerrada quemándose; y en segundo lugar, el caption de la publicación.

El post fue acompañado por la frase «You can taste the dishonesty / it’s all over your breath». Una frase que además de ser bastante poderosa por sí misma, es parte de la letra de la canción ‘Pray you catch me» del álbum Lemonade de Beyoncé, el cual fue escrito a raíz de la infidelidad de su esposo.

Pero eso no fue todo…

Después de su publicación, la actriz borró todas las fotografías que tenía en su perfil con MGK, incluso el post en donde anunciaban su compromiso. Dejó de seguir al cantante y empezó a seguir a Eminem, con quien el músico siempre ha tenido una fuerte rivalidad.

Horas después, Megan dio de baja su cuenta de Instagram, pero a pesar de ser el fin de semana del Super Bowl, miles de personas ya habían visto todas las pistas que apuntan a que la pareja ha roto su relación. Y probablemente debido a una infidelidad.

De momento el músico no ha dicho ni publicado nada, y aún cuenta con sus publicaciones en Instagram intactas.

Sólo queda esperar a que alguno de los dos confirme lo que mucho se ha especulado desde el fin de semana.