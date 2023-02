Michelle Rodríguez responde a los haters con un poderoso mensaje

Esta semana se volvió viral la sesión de fotos que Michelle Rodríguez protagonizó para una revista de moda en la cual aparece con confianza mostrando su figura con bustiers, medias y mini shorts. La sesión impactó desde la portada, pero fueron las fotos de interiores las que terminaron por generar todo tipo de comentarios en redes sociales.

Y mientras una gran parte de las opiniones aplaudía a la actriz de 39 años por mostrarse segura, radiante y empoderada, tal como es, también surgió una oleada de comentarios negativos atacando tanto a la publicación como a la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie Claire México (@marieclaire_la)

Mientras unos expresaban su disgusto por los cuerpos que no entran en el estándar de belleza socialmente aceptado, haciendo toda clase de comentarios y bromas de mal gusto, otros optaron por dar su opinión bajo argumentos que hacían alusión a la «romantización de la obesidad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELLE RODRÍGUEZ (@michihart)

La respuesta de Michelle

Ante dicha respuesta por parte de los usuarios de redes sociales, Michelle no se quedó callada y mandó un poderoso mensaje que nos invita a promover la empatía y el respeto en lugar de juzgar y opinar sobre los cuerpos ajenos.

«La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco», comentó la actriz en un video reflexivo que hizo para YouTube respondiendo a las críticas.

 «¿Por qué estoy en una revista si me veo como me veo? Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELLE RODRÍGUEZ (@michihart)

La salud mental también es importante

Michelle, quien también es cantante y comediante, aclaró que para quienes se preocupan por su salud física, también deberían pensar dos veces antes de comentar sobre un cuerpo ajeno porque la salud mental también es importante. «Hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo… este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELLE RODRÍGUEZ (@michihart)

Michelle Rodríguez es una de la actrices más talentosas y productivas que tiene México en la actualidad. Con una larga trayectoria detrás, Michelle ha conquistado salas de cine, plataformas de streaming, la televisión, el teatro, las salas de doblaje y las redes sociales. Incluso en Netflix se estrenó a finales del año pasado ‘La flor más bella’, una serie que creó la actriz inspirada en su historia para fomentar la representación de otras personas que no entran en los «cánones de belleza aceptados».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MICHELLE RODRÍGUEZ (@michihart)

«Soy digna de amor y respeto por el simple hecho de existir. Soy digna de ser vista por mis talentos, aptitudes y mi belleza. ¡Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución!».