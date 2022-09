Miss Universo explica la razón por la que ha subido de peso

Hace unas semanas los rumores sobre el aumento de peso de la Miss Universo 2021, Harnaaz Kaur Sandhu, han causado revuelo en redes sociales; fue tanto el acoso y las críticas que la misma ganadora de este concurso tuvo que salir a explicar a qué se debe esta situación.

Fue a través de su cuenta personal de Twitter donde aclaró que su cambio se debe a una condición médica.

“Alrededor del 30% de la población mundial sufre de alergias. Tengo una alergia al gluten que es común y se puede relacionar con una gran proporción de personas en todo el mundo, lo que se puede controlar simplemente eliminando algunos grupos de alimentos de la dieta. Mucha gente no sabe que soy alérgica al gluten. Soy una de esas personas a las que primero intimidaron diciendo que ‘es demasiado flaca’ y ahora me intimidan diciendo ‘ella es gorda’. Nadie sabe acerca de mi enfermedad celiaca. Que no puedo comer harina de trigo y muchas cosas más”, dijo Miss India en una entrevista.

Around 10-30% of the global population suffer from food allergies. I am having gluten allergy that is common and relatable to a major proportion of people worldwide which is manageable by just eliminating a few food groups from the diet.

Thank you for understanding. @MissUniverse

— Harnaaz Kaur Sandhu (@HarnaazKaur) April 3, 2022