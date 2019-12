4 Looks con medias para el 2020

Es momento de sacar de tu Blair Waldorf interior

Sin duda una de las temporadas preferidas del año es cuando podemos sacar las medias con los estampados más increíbles y combinarlas con nuestras botas, pumps, pantalones, faldas; existen un sinfín de combinaciones.

Si tú como nosotros eres fan de las medias y quieres verte espectacular los primeros días del invierno del 2020 debes llevarlas en tu outfit, le darán un toque elegante y chic.

Checa estos increíbles outfits que puedes probar iniciando el año nuevo:

Mini falda

¡Es la prenda perfecta para las que no son tan altas! Si decides llevar una mini skirt procura llevar medias con estampados elegantes o de red. Puedes usar stilettos, botas over the knee o un par de sneakers.

Pichi dress

Para el frío de enero, este look te encantará llevarlo con un suéter oversized.

Pantalones

Y para fashionista que llevas dentro, usa unas medias de color que resalten tu outfit para ir a la oficina.

Chunky boots

Son las favoritas de la temporada y se ven increíbles con medias, no dudes en llevar un total black look.