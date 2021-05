7 maneras súper chic para llevar tus jeans

¿Cuál es el secreto de las it girls para lucir siempre a la moda? Saber combinar. No necesitas tener un armario lleno de prendas exóticas y tendencias fast fashion que no volverás a usar después. Las expertas en moda saben que con los básicos adecuados y de calidad, se pueden hacer looks espectaculares.

Uno de esos básicos son los jeans, una prenda que no puede faltar en el armario de nadie sin importar el género, la edad o el estilo, ya que por su versatilidad son perfectos para combinar casi con cualquier diseño. Uno de nuestros jeans básicos favoritos son los 501® de Levi’s, ya que gracias a su diseño clásico se han vuelto atemporales y se pueden combinar con cualquier cosa. Aquí te enseñamos siete looks diferentes.

Con blazer

El éxito de este look se lo debemos a Andy Warhol, quien se convirtió en la primera figura pública en usar unos jeans 501® acompañados de un blazer. Hoy, este look es el perfecto ready to go.

Botas negras y t-shirt

Ya un clásico que ha tenido su comeback en distintas épocas siempre adaptándose al presente pero manteniendo su esencia. ¿Qué tal darle un twist rockero con una chamarra negra de cuero?

Tacones altos para darle un toque formal

Ya sea en stilettos o botas altas, los jeans en este look se llevan a la altura de los tobillos o con un par de dobleces para alargar visualmente el contorno de las piernas.

Con una pieza statement como una gorra, gafas de sol o bolso distintivo

Los complementos más hot del momento pueden darle un giro radical a tu look cuando los llevas con prendas atemporales como los jeans básicos. Convierte tus accesorios más llamativos en piezas statement para destacar tu propio estilo.

Comodidad con una hoodie

No todos los días tienes que invertir tiempo en crear el outfit perfecto. Para esos días de descanso, de salidas casuales o de maratón de películas, el factor comfy es la clave. Lleva tus jeans con tu hoodie favorita y complementa tu look con tenis, sandalias o botas si quieres agregar un toque chic.

El clásico total denim

El look de mezclilla sobre mezclilla es una fórmula infalible, basta con unos jeans básicos y una chaqueta de mezclilla oversize. Además para darle el toque final, puedes agregar tus accesorios de joyería favoritos sin límite.

Con camisas

Si quieres un look semi formal, esta combinación es la indicada. Te ayudará a verte elegante pero fresco a la vez. Es un outfit atemporal así que siempre lucirás perfecta con este estilismo.

Cuestión de estilo

¿Sabías que los jeans como los conocemos han existido desde hace más de 148 años? Fueron inventados por Levi Strauss, quien se unió a su cuñado David Stern y juntos crearon la primera marca de jeans que más tarde se convertiría en Levi’s, su primer modelo de jeans como los conocemos hoy fue el 501®, unos jeans que poco han cambiado desde su creación gracias a que son como un lienzo de primera calidad sobre el cual se puede pintar cualquier obra maestra dependiendo de tu creatividad y estilo.

