Belinda y el look casual que todas podemos usar

Además de su espectacular belleza y talento, Belinda siempre se ha caracterizado por usar looks impresionantes que enamoran a cualquiera. En esta ocasión la cantante impactó en redes sociales al verse de lo más cómoda en su cama, descansando en fin de semana, al usar una larga sudadera y pelo messy, que son ideales para estar en casa durante la cuarentena, pues si tienes alguna reunión por Zoom, todos podrán ver lo bien que te ves y de la forma más casual.

Como era de esperarse, en muy poco tiempo la rubia logró juntar más de 400 mil likes, y cientos de sus followers no dejaban de llenarla de halagos y de lo bien que se veía de una forma tan casual y relajada. ¡Totalmente comfy!

Este tipo de sudaderas XXL las podemos complementar con biker shorts, leggings, faldas XL o lo que más te guste, pues la ropa athleisure se ha vuelto de lo más top y ahora muchas street stylers han optado por convertir esta prenda en un must, y ahora que ha comenzado la temporada de frío no puede faltar en tu outfit. Aquí te dejamos algunos looks para que te inspires:

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest