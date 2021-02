Calcetines de tul, ideales para esta temporada

No cabe duda que desde el 2020 nuestro estilo cambió un 200%, ya que dejamos a un lado todas esas prendas fancy que nos hacían lucir increíble en la pasarela de asfalto y optamos por algo más cómodo e informal para pasar más tiempo en casa, pues queramos o no, a veces todxs necesitamos arreglarnos un poco (aunque no salgamos ni a la esquina) para vernos diferentes ante el espejo.

CC: @lirikamatoshi

Una de las prendas que se han convertido en un verdadero objeto del deseo son los calcetines de tul. Firmas como Lirika Matoshi, Pan & The Dream y Bonne Maison se han empeñado en crear estos diseños con tela semitransparente y apliques de flores, estrellas, bordados o hasta pedrería, lo cual transforma unos simples calcetines en toda una joya que te llenará de estilo. Este tipo de prenda la puedes usar con un par de tenis, stilettos o hasta con tus pantuflas favoritas.

Recordemos que varias bloggers con reconocimiento internacional lograron colocar estos calcetines entre los favoritos de Instagram y Pinterest.

CC: @selin_shoes

Y aunque se ven sumamente delicados por su material, también podrás encontrar algunos con bonitos diseños que tienen parte de tela de algodón para que puedas estar cómoda en tu casa sin culpa alguna.

¿Estás listx para unirte a esta trend?