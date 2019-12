Carolina Herrera reveló las prendas que NO debes llevar después de los 30

¡Con los años, la moda queda atrás!

Si hablamos de estilo y elegancia, sin duda la diseñadora Carolina Herrera es uno de los íconos más respetados en la industria de la moda moderna y contemporánea; pero Carolina Herrara no es sólo una firma de moda, ella es unas de las inspiraciones más grandes a nivel mundial para las mujeres, y por supuesto en Latinoamérica al ser de origen venezolano.

Carolina Herrera ha demostrado tener la personalidad y la palabras exactas para definir el significado clase y estilo; lo podemos ver en todas sus colecciones y en la manera en la viste, gracias a la diseñadora los polka dots siempre serán la tendencia más sofisticada.

Lo cierto es que la diseñadora venezolana también tiene una lista de do’s & dont’s, además de ciertas opiniones un poco duras acerca de las fashion bloggers, pero por ahora no hablaremos de ese tema, sólo no enfocaremos en mencionarte las prendas que según Carolina Herrera una mujer después de los 30 ya no debe usar.

Para la diseñadora es muy importante que una mujer acepte que está envejeciendo y por lo mismo debe de ser más cuidadosa con lo que lleva, pues a cierta edad existe una delgada línea en la que algunas prendas ya no van con los años.

Carolina Herrara reveló que una mujer después de los 30 las mini faldas ya no son opción, los bikinis quedan eliminados para las de 40 y los jeans a los 50. Así que si ya estás pasando de los 30, y eres de las amantes del estilo classy como la diseñadora, elimina de tu clóset y tus looks las piezas ya mencionadas.

Por cierto, también la diseñadora de 80 años mencionó que una camisa blanca, ¡siempre será la prenda perfecta!