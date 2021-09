Checa estos looks de inspiración para una fiesta mexicana

Estamos seguros que hoy despertaste sintiéndote la más patriótica, por eso nos gustaría compartir contigo algunos de los más hermosos looks de inspiración para una fiesta mexicana que no tienen que ver con el sombrero o los bigotes que todo el mundo va a traer.

Inspo charro chic

Una blusa blanca de manga larga y unos pantalones negros acampanados pueden ser hoy tu salvación; no tienes que pasar horas viendo lo que te vas a poner para impresionar a tus familiares y amigos.

Para realzar tu look usa unas botas negras estilo vaquero y un corbatín o pañoleta roja, con eso darás completamente la impresión de ser un charro chic.

Si todavía te quieres ver más folclórica, usa una blusa blanca con bordados o estampados con bordados fake y verás que todos amarán tu estilo.

Frida Kahlo vibes

Ya sabemos que ella no vivió en la época de independencia, pero no puedes negar el hecho de que Frida Kahlo se ha convertido en un emblema de la cultura popular mexicana, es por eso que si hoy lo deseas podrías vestirte con alguno de los siguientes looks de inspiración para una fiesta mexicana basados en ella.

Es muy sencillo, sólo recoge tu cabello con un bun bajo y agrégale flores en la parte de arriba.

Para un look relajado ponte unos pantalones holgados verdes, blancos o rojos, y una simply t-shirt; estarás cómoda, chic y fresca durante toda la celebración.

O si lo prefieres, una falda negra y blusa roja como la de la foto te hará ver más elegante y sofisticada

Bordados

Los bordados están en tendencia, así que seguramente no te será complicado encontrar una playera con estás características.

Pero nuestra combinación perfecta para una noche con más elegancia es un pantalón rosa mexicano estilizado con un corset bordado y unos stilettos a juego.

¿Qué te parecen estos conjuntos? ¿Te los pondrías? Coméntanos en nuestras redes sociales, y si los replicas, etiquétanos.