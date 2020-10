Conoce la marca mexicana con los bolsos de mano más cool

View this post on Instagram

Bellezas únicas Arte a Mano ¡Bienvenido Septiembre un mes lleno de folklore! ❤️✨🌹 🧶 Clutch creada en una base de telar de cintura con bordados de flores a máquina, sus borlas de hilaza son hechos manualmente uno por uno 📣Último día Envío Gratis a toda la República Mexicana #bagsaddict #mexicanclutch #arteamanobymarianavazquez #lovearteamanomx #bolsosmexicanos #manosartesanas #mexicanart #pasionpormexico #mexicoescolor