Conoce los sneakers inspirados en las abejas y la miel

Dominic Ciambrone, mejor conocido como The Shoe Surgeon, es un artista que se ha dado a conocer en todo el mundo gracias a sus inigualables diseños e intervenciones en muebles, ropa y zapatos, principalmente en distintos sneakers. Si algo es seguro, es que ninguno de los trabajos de este artista se repiten.

Su talento le ha dado reconocimiento a nivel internacional y la oportunidad de colaborar con distintas marcas de todos los rubros. En esta ocasión, el artista ha colaborado con Jack Daniel’s, encontrando como punto de inflexión entre el whiskey y su trabajo con los sneakers, la cualidad de lo artesanal.

Inspirado en la clásica bebida Old No. 7 y Jack Daniel’s Tennessee Honey, The Shoe Surgeon trató de contar una historia de identidad y amor por lo hecho a mano, y como eje central tomó como inspiración la miel. Un ingrediente hecho de manera artesanal por las abejas, las protagonistas de esta nueva intervención.

Son dos diseños diferentes los que surgieron a partir de este concepto, ambos con una silueta de un clásico zapato de salón y detalles que hacen alusión a una colmena, con elementos hexagonales en la parte alta del zapato, que se convierten en el centro de atención del diseño, y una abeja que se posa en la parte del talón como firma única.

La paleta de colores de cada uno de los sneakers asemeja los tonos del whiskey añejado, con brillantes toques de dorado que se funden con el ante y el cuero, los materiales principales de ambos diseños.

Además, los toques agrietados, texturas satinadas en negro y colores ocre dorados rinden tributo a la caja fuerte de Mr. Jack, la cual se hizo famosa por dos cosas: ser la caja en la que su creador guardó la receta del clásico Old No.7, y ser la causante de su muerte. Pues se dice que tras olvidar la combinación de la caja fuerte, Mr. Jack quiso abrirla con un puntapié, el cual le provocó una fractura en el pulgar, que a su vez le ocasionó septicemia, lo que terminó llevándolo a su muerte.

De esta increíble creación de The Shoe Surgeon llegaron sólo seis pares a México, los cuales no están a la venta, pero puedes participar para ganar un par. Si quieres más información sobre cómo ganar aquí te dejamos el link del concurso.

Tips de estilo

Para ellos: Este tipo de sneakers high top son perfectos para llevar con chinos, pues logran un equilibrio entre lo elegante y lo desenfadado. Si quieres un look más deportivo, también puedes combinarlos con prendas activewear, como pants, shorts, hoodies y jerseys deportivos.

Para ellas: Estos diseños no tienen género, así que quedan increíbles con skinny jeans o mom jeans con corte por encima del tobillo. También son perfectos para combinarlos con shorts y con falda corta recta.