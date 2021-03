Consejos para llevar vestidos con transparencias esta primavera y looks de inspiración

Entre sexy, trevido, prohibido y sutil, las transparencias suponen un extra de elegancia, carácter y personalidad para la mujer que las luce, tenga la edad y el estilo que tenga.

Además, las transparencias vuelven a ser plena tendencia en esta Primavera/Verano 2021. Las prendas con transparencias son variadas y versátiles, pero tienen una nota en común y es que todas suponen un impulso para empoderarnos y reconciliarnos con nuestro cuerpo. Y precisamente por esto están ganando terreno en el street style, las pasarelas y, por supuesto, en Instagram. Una tendencia que va mucho más allá de looks de fiesta y que, sí, también podemos lucir en el día a día.

Hablemos de los vestidos; los vestidos transparentes o semitransparentes, estilo naked dress, en tejidos como la organza, la gasa, el tul o a través de delicados bordados son los que han logrado sobreponerse al resto y que ya apuntan maneras para convertirse en el vestido de la primavera y verano en mayúsculas. Hay muchísimos estilos pero no hay duda de que en los retro y románticos las transparencias son el toque perfecto.

La pregunta del millón es, ¿Qué prenda ponernos debajo de una transparencia para no enfrentar el peligro del ridículo? Aquí te lo contamos.

Culotte

Ya sea vestido boho o vestido largo de noche, el culotte de cintura alta aporta la elegancia que la prenda necesita. Elige uno que sea claramente acorde al vestido y visible. Céntrate en la simplicidad: cuanto mas minimal y sencillos, más expectacular será el efecto que provoque en el look.

Lencería

Suena simple, pero elegir ropa interior para usar debajo de un vestido transparente no es nada fácil. Debe cubrir bien y, sobre todo, combinar arriba y abajo . Hay dos alternativas: elegir el color de la ropa interior idéntica al vestido o buscar contraste. Si no quieres equivocarte, la primera opción es mejor. Si el vestido que quieres usar no es muy transparente y blanco, entonces deberás prestar mucha atención a la ropa interior que usas, incluso si solo hay una regla: debe ser lo más simple y gruesa posible . Si, por otro lado, estás usando un vestido oscuro y transparente, entonces la ropa interior será negra.

Body

El body está muy a la moda y, en los últimos tiempos, a los modelos clásicos de microfibra diseñados para usarse como prendas íntimas, se han agregado otros con encaje ,o aplicaciones incluso para lucir a la vista. Puedes usar el body más simple debajo del vestido transparente para hacerlo opaco durante el día, mientras que puedes optar por un modelo más sofisticado para usar debajo de un vestido de noche. El resultado final es femenino y minimiza el peligro de caer en la vulgaridad.

Bikers

Ya sea un mini vestido o un vestido largo, los pantalones cortos debajo del vestido transparente son perfectos. Opta por un modelo corto en algodón elástico y pegado cuerpo que contraste con el color del vestido. En cuanto a la parte de arriba, un bralette a juego sin costuras siempre será un acierto.

Y recuerda, opta por lo que más te haga sentir cómoda y lo que más se adecúe a tu estilo ¡Súmate a esta tendencia!