Los cubrebocas se han convertido en un accesorio de protección que nos tiene que acompañar cada vez que salgamos de casa, o dentro de una oficina; éstos sin duda se transformaron en el must have más inesperado del 2020.

Llevar cubrebocas no es tarea fácil y mucho menos cómoda, pero también nos ha hecho perder la identidad a donde vayamos. Me di cuenta de esto un día que tuve que ir al banco a arreglar unas cosas personales y al entregar mi identificación al ejecutivo me pidió que por favor me quitara un segundo la mascarilla para poder estar seguro que era yo la persona de mi pasaporte. Por un momento reí, pero después analicé las cosas rápidamente: «¡Claro, ahora es imposible saber quién está detrás del cubrebocas, nos tapa la mitad de la cara!

Una compañía belga vio la oportunidad en esto y creó la campaña «Sé tú mismo», la cual se trata de promover nuestra autenticidad a través la la imagen real de nuestro rostro plasmada en el cubrebocas.

https://www.instagram.com/p/CBFuHuGnw7W/?utm_source=ig_web_copy_link

La agencia de publicidad belga, dirigida por una pareja: Bunkens y Annick De Geyter, es la primera vez que lanza un producto, generalmente colaboraba para marcas, pero además ha trabajado en equipo con expertos para que el cubrebocas sea funcional.

«Lo importante es romper el anonimato, poder mostrar las emociones, ser uno mismo», mencionó Bunkens.