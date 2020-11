Duelo de personajes: Emily Cooper vs Blair Waldorf

¡Dos personajes, un solo estilo! Aún no superamos la serie Emily in Paris y es por eso que no dejamos de analizar los detalles en el vestuario, pues aunque la trama nos encanta, es más que imposible evitar prestar atención a lo que más nos gustó de Emily Cooper: ¡sus looks!

Emily Cooper, personaje interpretado en la serie por Lily Collins, ha dado mucho de qué hablar desde que salió al aire en Netflix, pues muchos han señalado que los outfits que lleva la actriz son un homenaje a la icónica Carrie Bradshaw, aunque quisiera hacer un paréntesis y en MAYÚSCULAS porque Emily Cooper lleva looks mucho más similares al de nuestra ‘Queen B’, me refiero a Blair Waldorf, la reina del Upper East Side en Gossip Girl.

Emily y Blair tienen en común más de tres outfits durante la serie, y sí, he de aceptar que Cooper le da un twist un poco más moderno con ligeros detalles neoyorquinos. Pero más que una Carrie, Emily es una «brownie» al igual que Waldorf. Ambas llevan un mismo estilo en diferentes décadas, pero en ciudades inspiradoras como París y Nueva York.

Blair Waldorf llegó para inspirarnos en Valentino, Marchesa y Oscar de la Renta, por tan sólo mencionar a algunos de los diseñadores que hicieron lucir espectacular a nuestra Queen B en cada capítulo junto a su inseparable soulmate Serena van der Woodsen.

Mientras tanto, el styling de Emily, el cual estuvo a cargo de Patricia Field, sin duda conquistó a todos las fashion bloggers, quienes no tardaron ni tantito en lucir un look inspirado en Emily Cooper.

La stylist es experta en vestir personajes fashionistas rodeados de glamour y ese toque romántico, pues Field también fue la encargada de hacer lucir impecable a Sarah Jessica Parker en Sex and the City y al cast de la emblemática cinta The Devil Wears Prada.

Entre los diseñadores protagonistas en Emily In Paris están Chanel, Stéphane Rolland, Christian Siriano y Christian Louboutin.

¡No sé tú, pero yo creo fielmente que Emily es la nueva Blair (no tan mean)! ¿Ya viste las series?