El estilo romántico y elegante de Hailee Steinfeld

La actriz, cantante y modelo Hailee Steinfeld ha impresionado al mundo con sus grandes dotes actorales que ya se pueden ver en uno de los universos cinematográficos más importantes a nivel mundial como lo es el UCM de Marvel.

Sin embargo, es en la vida real en donde nos ha dejado boquiabiertos al mostrarnos cómo a su corta edad (24 años) puede dominar tan bien las alfombras rojas y eventos como las entrevistas en los programas más importantes de nuestro tiempo.

Simplemente se nota cuando alguien conoce y domina su estilo, y el de Hailee Steinfeld es romántico y elegante, con algunos toques sensuales, en ocasiones especiales. Además siempre lleva probablemente los colores más difíciles, y aun así sale siempre triunfante.

Colores difíciles

Los colores apagados como el gris, pocas veces se ven tan bien en una persona, como es el caso de Hailee Steinfeld, quien no pierde la oportunidad de elegir un total look en este color como la mejor opción para dominar la pasarela de asfalto.

La combinación ganadora es un pantalón wide leg con un abrigo oversized, sobre todo para la temporada de frío.

Como ya lo mencionamos, aunque su estilo es mayormente elegante y romántico, hay ocasiones en que Hailee prefiere optar por una variante que la haga verse sensual.

Como el look que llevó durante un día lluvioso en Londres, justo al comienzo de su gira por el lanzamiento de Hawkeye en la capital inglesa.

Rayas

Lo que normalmente nos da miedo, como el uso de rayas en nuestros atuendos, simplemente para esta joven actriz no es un tema, pues no duda en ningún momento sobre si hacer uso de ellas o no.

No importa la estructura, rectas o curvas, Hailee Steinfeld sabe sacarles provecho a todas las prendas, ya sea un crop top, un traje de baño o un precioso vestido combinado con unos stilettos de infarto.

Pop de color

Otro de los aspectos de su estilo que hemos visto que domina a la perfección son los look con pops de color o simplemente con colores sumamente brillantes en su totalidad; desde lejos podemos observar cómo se siente cómoda experimentando con lo nuevo.

Esta actriz pinta para ser una de las más seguidas en la moda de los próximos años, ya sea por su gran actuación en grandes papeles como el de ahora, o simplemente porque Hailee Steinfeld tiene un talento nato para desarrollar su estilo en cualquier circunstancia.