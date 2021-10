El secreto para lucir una figura espectacular con tus outfits ajustados

Tener rollitos es de lo más natural sin importar tu peso o tamaño. Sin embargo, hay ocasiones en las que no nos sentimos cómodas usando cierto tipo de ropa que puede llegar a acentuarlos más, como los outfits ajustados.

Incluso también hay momentos en los que encontramos un vestido que nos enamora, pero no sabemos si comprarlo o no porque es ajustado y ¿con qué ropa interior lo vamos a usar? ¿van a quedar al descubierto esos rollitos que nos hacen sentir inseguras?

Olvídate de cualquiera de las situaciones anteriores, pues aquí te vamos a dar algunos tips para que ni los rollitos, ni la ropa interior, sean un problema que te impida elegir la ropa que te gusta, ya sea para un día normal, una cita especial o un evento formal.

1.-Elige tu talla

No te aferres a usar tallas más chicas, toma tus medidas y conoce tu talla para que puedas elegir la ropa adecuada para ti y sacarle el mayor provecho. Nadie más que tú sabrá la talla que estás usando, así que olvida eso de comprar tallas más chicas para sorprender.

2.-Comodidad ante todo, incluso en outfits ajustados

Pruébatelo y camina con él un rato, siéntate, estira los brazos y agáchate a recoger algo prestando atención en qué tan cómoda te sientes con esa ropa. Si te aprieta o no te permite mover, no es la adecuada. Esto no sólo se verá en tu figura, sino que además lo proyectarás en tu semblante. Lo mejor para triunfar es siempre sentirte cómoda con lo que traigas.

3.-Usa la ropa interior adecuada

La regla de oro. Si no quieres que se marquen las costuras ni los rollitos a través de la ropa que es pegadita, te recomendamos utilizar ropa interior sin costuras. Para la parte del bra, nuestro mejor tip es optar por aquellos que no tienen tirantes y que tapan sólo la parte de enfrente, y si te sientes cómoda, elegir mejor sólo un par de pezoneras.

Aunado a la ropa interior adecuada, vienen las fajas moldeadoras, las cuales además de ayudarte a adelgazar tu figura, son perfectas para evitar que la ropa interior o los rollitos se marquen, por lo que podrás lucir una silueta perfecta en ese vestido, blusa o falda pegadita que tanto te ha gustado.

Una marca mexicana que celebra la belleza de todo tipo de cuerpos

A nosotros en particular, nos encantan los modelos de las fajas de la marca mexicana Shapex, pues son súper cómodas y se nota bastante el cambio en tu figura cuando la estás usando, sacando el máximo potencial de tu cuerpo.

Hay fajas tipo short, fajas panty, leggins moldeadores de cintura alta y bras deportivos, así que seguramente encontrarás la prenda moldeadora ideal para tu estilo de vida y el outfit que quieras usar.

Además, su filosofía no es ocultar tu cuerpo, al contrario, salir segura de ti misma con el máximo potencial de tu figura, sin importar tu talla, edad o tipo de cuerpo. Por eso encontrarás tallas que van desde la chica, hasta la 2XG, y como están hechas de materiales suaves y elásticos, te harán sentir súper cómoda al adaptarse a tu cuerpo sin provocar rozaduras ni irritación a tu piel.

Si tu vestido o top tiene mangas o tirantes gruesos, te recomendamos usar las fajas moldeadoras tipo short con tirantes, pues éstas te proporcionarán mayor soporte y seguridad de que nada se moverá de su lugar.