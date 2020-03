El vestido de novia low cost más chic

Como alguna vez lo dijo Coco Chanel, «menos es más» y una novia no es la excepción ante esta frase.

El ser la próxima bride to be no quiere decir que debes llevar vestidos ultra lujosos confeccionados con metros y metros de tul o millones de lentejuelas al estilo Zhair Murad.

Los vestidos de novia también pueden ser simples y no por eso dejarás de ser la más espectacular. También existen muchas novias que sólo quieren una boda sencilla por el civil y sin duda los vestido de Zara son la mejor opción.

La mayoría tienen un costo menor a los mil pesos, por lo que son vestidos súper accesibles, además puedes llevarlos con mucho estilo el día de tu boda.

Si te vas a casar en la playa definitivamente tienes que llevar un vestido con transparencias con bordados delicados como este diseño, que además cuenta menos de 800 pesos.

Si quieres llevar un estilo más romántico y no tan boho, sin duda este estilo con más ruflles es ideal.

Y para las novias más minimalistas este el vestido más cool, al ser largo y con cuello redondo lo puedes llevar con accesorios grandes y llamativos.