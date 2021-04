Ellos fueron los mejor vestidos en los SAG Awards 2021

Este fin de semana se llevó a cabo la edición número 27 de los SAG (Screen Actors Guild) Awards, una ceremonia que premia las mejores actuaciones en cine y televisión del año. Y aunque en esta ocasión el evento no pudo tener a los grandes invitados en vivo para entregarles su reconocimiento, los nominados fueron parte del evento a través de videollamada.

Y aunque no hubo una alfombra roja llena de glamour como en otros años, la distancia no fue impedimento para que los actores y actrices se lucieran con sus outfits llenos de glamour y mucho estilo. Aquí te dejamos nuestra lista de favoritos:

Anya Taylor-Joy

La protagonista de las premiaciones que involucran las series de televisión. En esta ocasión la actriz de 23 años se llevó el premio en la categoría de ‘Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o miniserie’, y también el premio a la mejor vestida con este diseño de Vera Wang en tono nude con detalles de encaje.

Zendaya

La actriz nos demuestra cómo llevar un blazer como vestido para lucir sexy y elegante al mismo tiempo. Su diseño de la firma española Pertegaz la hizo lucir súper chic y empoderada. A juego, la actriz combinó unos zapatos verdes, lo que demuestra que los looks monocromáticos no han pasado de moda, y joyería de Bvulgari.

Nicole Kidman

Con un diseño transparente con detalles en pedrería que forman un patrón de flores, la actriz optó por un look súper romántico y elegante de la firma Giorgio Armani, muy ad hoc con la temporada primaveral. Además, la trenza desenfadada con que recogió su cabello fue la mejor elección que pudo hacer.

Lily Collins

Fue la presentadora de la gala y obviamente una de las participantes mejor vestidas. Aunque la actriz optó por un diseño más casual de Georges Hobeika, no perdió ni por un segundo el buen gusto que la caracteriza. El corte simple con cuello de camisa y mangas cortas logra un equilibrio con el empedrado que lo cubre para terminar en una falda corte A con caída natural y más detalles bordados en bastilla.

Kaley Cuoco

Con un diseño en rosa mexicano de Prabal Gurung, la actriz apostó por el color y la elegancia de un corte más llamativo que dirige todas las miradas al escote con una gran flor llena de vida. Y aunque no ganó su nominación como Mejor actriz en una serie de comedia, sí ganó un lugar en la lista de mejores vestidas de la premiación.

Viola Davis

Otra de las actrices que apostó por los colores llamativos y vibrantes. Viola recibió su SAG Award como Mejor Actriz por su papel en ‘La madre del blues’, con este singular diseño de escote triangular de Louis Vuitton. Un look que destacó con su corte de cabello a la altura de la barbilla y unos aretes largos de Forevermark.

Helen Mirren

La actriz rompió el patrón de los cortes que habíamos visto hasta ahora en las premiaciones al llevar un escote corazón sin joyería complementaria, demostrando la belleza de la simplicidad. El rojo intenso del vestido corte sirena en contraste con las mangas abultadas en color rosa la hicieron lucir guapísima. Un diseño de Badgley Mischka que nos enamoró.

Emma Corrin

La actriz británica siempre se destaca por sus looks originales y fuera de lo convencional. En esta ocasión no fue excepción: con un original diseño de Prada, la actriz llevó una mezcla de cortes y estilos que junto a su peinado la hicieron lucir excéntrica y con algo que decir a partir de su vestimenta. Eso sí, este look se posiciona justo en la línea en la que lo amas o lo odias, no hay más.

Nuestros favoritos de la noche

Los chicos no se quedaron atrás y también nos enamoraron con sus looks elegantes. Ellos fueron nuestros favoritos:

Regé-Jean Page

Tan encantador como siempre, el actor lució un traje negro de Louis Vuitton con un alfiler de solapa con diamantes producidos de manera sustentable por VRAI.

Daniel Kaluuya

Chic y cómodo, el actor ganador en la categoría de ‘Mejor actor secundario’ por su papel en ‘Judas and the Black Messiah’ optó por un conjunto en dos tonalidades de lila con un estilo royal night suit de Louis Vuitton.

Jared Leto

El actor siempre ha sido amante de la moda, y en esta ocasión también apostó por el lila, esta vez con un conjunto de blazer y pantalón acampanado de Gucci. El actor complementó su outfit con un clutch en forma de concha de mar y una mascada a juego con el conjunto.

Nicholas Hoult

Casual pero súper chic con un outfit de la firma Celine. Su chamarra de cuero con lineas zigzagueantes blancas como rayos, nos ha encantado, sobre todo con el layering con el que la han combinado que mezcla texturas y destaca por el cuello alto que enmarca el rostro del actor.