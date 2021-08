Guía definitiva para llevar el amarillo pastel en tus looks

Chanel lo dictó en pasarela y fue así como entendimos que el amarillo se salía de manera traviesa de su siempre querida primavera-verano, para acompañarnos en los looks de fin de año. Eso sí, lo hace en una versión específica, en un tono menos extravagante y más de la mano con la gama pastel.

Su mejor amigo es el inconfundible negro, que al ser tan elegante deja que toda la atención se centre en las prendas de un solo tono, como este vestido largo que en la parte superior lleva el rigor la botonadura y en la falda se cubre de capas.

Si no te atreves a llevar un total look en este tono, porque consideras que realmente el que de “amarillo se viste es porque en su belleza confía”, inicia poco a poco con un look de estampados con reminiscencias de los 70’s.

La propuesta de Fendi son los pantalones con piernas acampanadas, donde el estampado funde lo amarillo con el blanco. Para experimentar más en tus accesorios, toma el detalle de la banda a juego en el peinado.

El amarillo “baby” no le teme para nada a sus otros compañeros de la gama pastel, así que checa cómo puede ir con azules, rosas e incluso con naranjas tenues. Lo mismo luce perfecto en prendas de punto que en brocados, que te harán lucir preppy.

¿Renunciar al denim para usar amarillo? ¡Nunca! Para muestra está la idea de la firma mexicana Urban Closet, quien en sus tie dye juega con la gama pastel y sobre ella deja que el brillo de lo plateado se muestre en todo su esplendor. Una versión rocker muy romántica.

Juega porque tu diversión es el límite para las combinaciones. Los suéteres de cuadros, rombos y líneas seguirán en tendencia, así que permite que el amarillo tenue conviva con otros colores más llamativos.

Obviamente este tono no puede abandonar por completo las flores, así que elige para la próxima temporada las de tamaño pequeño, y qué tal si también te atreves a incluirlo en accesorios, como estas medias en súper tendencia.

Y en definitiva, si buscas una transición entre los amarillos más estridentes y unos más suaves, lo ideal es un bolso de Purificación García, en específico el modelo origami, que por el armado y movimiento que posee, te permite jugar con los tonos a través de las sombras.

Y si se trata de arriesgar y de constatar que el amarillo pastel es lo más trendy de la temporada, te compartimos una inspiración del calzado artístico de Camper.