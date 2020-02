Inspírate en los looks de Ren Notni con suéteres de punto

Renata Notni es nuestra inspiración invernal

Los suéteres se han convertido en el must have de la temporada, y Ren Notni es el mejor ejemplo de esto. No es una novedad saber que la actriz es amante de la moda y además tiene outfits para toda ocasión.

Aunque ya empezaron a florecer algunas jacarandas en la CDMX, el invierno aún sigue siendo protagonista, y un suéter es la prenda ideal para sobrevivir con estilo a éste, pero también hay que saber combinarlo de una manera trendy, es por eso que tomamos a nuestra fashionista mexicana favorita como referencia para que nunca pierdas el toque chic.

¡Lleva estos looks como Ren Notni ASAP!

Total black look

Un statement sweater le dará un detalle súper cool a este look.

All you need is NUDE

Este tono resalta la piel de las morenas, prueba este look como Ren llevándolo con una mini falda.

Trendy

¡Un suéter de cuello de tortuga nunca falla!

Oversized

Este estilo de suéter es de los preferidos de la temporada; llévalo con unas chunky boots.

Glitter

Este look setentero con tiras de cristales lo puedes llevar con una prenda de piel sintética.

Todos los look son fáciles de llevar y súper cómodos durante el día y la noche. Si no te gusta usar chamarras o abrigos, ésta es una opción más para sobrevivir a la bajas temperaturas y verte como toda una street styler.

¿Estás lista para un día de sweater weather?