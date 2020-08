View this post on Instagram

5th August, 2020 @jlo Spotted with @arod in NYC She brought another summer look wearing @maisonvalentino Crewneck Short Flower Patterns Cropped Dress with A Line (4.756$ USD) @gucci Oversized Round Frame Metal Glasses (the left ones-not available) + Oval Frame Oversized GG Sunglasses (the right ones – not available) @hermes Rivale Double Tour Bracelet in White (£445.00 GBP) @valentino Supervee Raffia Crossbody Bag (£2.545.00 GBP) @vincecamuto Devine Clear Nude Sandals (not available) Huge thanks to @celebstyleorg for identifying her dress!