Jimmy Lion y sus colecciones de calcetines para tener estilo desde la cabeza hasta los pies.

El secreto para lograr atuendos icónicos, que no pasen desapercibidos y principalmente, que reflejen tu personalidad y estilo, siempre se encuentra en los detalles. Desde un accesorio en el cabello hasta los calcetines que usas, todo se puede convertir en un arma para expresar tus gustos, pasatiempos y carácter a través de la moda.

En búsqueda de estos detalles que pueden complementar nuestro outfit, encontramos Jimmy Lion, una marca de calcetines que surgió en Nueva York gracias a dos amigos que trabajaban en el sector de finanzas y que de pronto terminaron posicionándose en el mundo de la moda a nivel internacional gracias a su oferta de calcetines.

Estos calcetines son todo, menos aburridos, pues encuentras diseños de van desde mezclas divertidas de colores, hasta estampados de animales, frutas y hasta de algunas de las películas más icónicas, como E.T., Back to the future y hasta Jurassic World. Los cuales son la mejor opción para complementar un outfit casual, itinerante y tan creativo como tú lo decidas.

De las finanzas a la moda, así surgió Jimmy Lion

Sus creadores, quienes al principio no sabían nada de moda, pero sí de negocios, lograron armar un equipo de diseño que se acopló a lo que querían, e involucrándose en cada paso, lograron sacar colecciones distintivas.

“Para nosotros la creatividad es lo más importante en el ADN de nuestra marca. No queremos hacer cosas que ya existen o que ya estén en el mercado, queremos hacer cosas nuevas, diferentes y creativas. Buscamos diseños coloridos, llamativos y originales, el equipo de diseño nos presenta las propuestas y nosotros decidimos cuáles de esas ideas se van a hacer pruebas y cuáles se descartan. Cuando llegan las muestras incluso hacemos un focus group con todo el equipo.” nos contó Felipe Cortina, uno de los dos CEO’s de Jimmy Lion en entrevista para EstiloDF.

Calcetines de película

Siguiendo este principio de mantenerse creativos, la marca logró aliarse con Universal para crear varias colecciones de películas.

“La verdad es que una de las cosas con las que ninguno contaba era el hecho de hacer una colaboración como la que hemos hecho con Universal, nos parecían inalcanzables, pero gracias al crecimiento de la marca lo hemos logrado. A futuro siempre pensamos en ir a más, y una de las cosas que sin duda nos gustaría, es hacer colaboraciones con algunos artistas, que es algo que tenemos por ahí pendiente. Creo que el mundo artístico puede que sea uno de los siguientes pasos.” confesó Álvaro Gomis, el otro CEO de la marca.

Su llegada a México

Como todos los nuevos negocios, Jimmy Lion comenzó en internet, pero pronto logró entrar en tiendas importantes tanto de Nueva York como de Europa, y su éxito no se iba a quedar ahí, pues en 2019 llegó a México para agregar color a nuestros outfits.

“El recibimiento está siendo muy positivo, creo que también es gracias al análisis que hicimos en su momento, ver que era un mercado con un interés creciente hacia nuestro tipo de producto. Ya lo veíamos en algunas bodas, de algún amigo en México, que los mismos hombres llevaban calcetines muy llamativos con traje, esa fue una de las primeras señales que nos llamó la atención, pero luego lo analizamos y vimos que era un mercado muy atractivo. Los primeros pasos están siendo muy positivos.” platicó Felipe.

Si quieres darle un twist a tus calcetines, te recomendamos echarle un vistazo a las colecciones de Jimmy Lion, que ya se encuentran disponibles en Palacio de Hierro y continúan con sus ventas en línea. Seguramente entre su gran variedad encontrarás más de un diseño que se convertirá en tu favorito.