¡Jonathan dos Santos está listo para dedicarse de lleno a la moda!

Jonathan dos Santos es uno de los futbolistas mexicanos más mencionados de los últimos tiempos. Varios equipos se han peleado por tenerlo entre sus filas, no sólo a nivel nacional, pues incluso ha llegado a ser titular del Barcelona y actualmente se encuentra con Los Angeles Galaxy como titular y capitán.

Éste es su último año de contrato con Galaxy, entonces… ¿qué le depara el futuro a Dos Santos?

“Tengo muchos proyectos en mente, principalmente enfocados en moda. Porque siempre lo he dicho, después del futbol me encantaría dedicarme a la moda. O sea el futbol lo quiero dejar atrás, ya son creo que 12-13 años jugando de profesional, es demasiado, y como ya saben, otra de mis pasiones es la moda, por lo que me encantaría poder estar en esa industria”

El jugador, quien cumple 31 años el próximo 26 de abril, comentó en una entrevista exclusiva con EstiloDF que ahora mismo podría dedicarse a la moda, pero prefiere esperar, pues teme que esto pueda afectar en la percepción de los aficionados respecto a la concentración que tiene en la cancha.

Sin embargo, poco a poco pretende entrar de lleno al mundo de la moda, un gusto que sabemos ha tenido desde hace tiempo y no duda en compartirlo a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram, en donde siempre lo podemos ver experimentando con colores, texturas, accesorios y un sello distintivo en su estilo.

“Voy a tener mi canal de YouTube y todo para que me sigan y vean mis estilos. Yo creo que me van a ver más metido en el mundo de la moda».

Jonathan actualmente es parte de la nueva campaña de Puma ‘Game on Pack’

“Yo creo que Puma está haciendo un buen trabajo en el sentido de siempre ver a futuro, está haciendo prendas de mucha calidad y comunidad. Cosas coloridas también. Creo que al final en mi estilo tanto en el futbol como fuera del campo, lo más importante es la comodidad y es algo en lo que Puma se ha enfocado. Estoy feliz de formar parte de este proceso».

El atleta se siente inspirado con esta nueva colección, pues para él es experimentar con nuevas siluetas como los Future Z, un modelo diseñado exclusivamente para mejorar el rendimiento de los jugadores en la cancha. “Es la primera vez que pruebo una tela como ésta. La verdad estoy feliz de estar en medio de estas innovaciones».

Cuestión de estilo

¿Cómo ha cambiado tu estilo a través de los años?

-Antes vestía muy colorido, hacía muchas combinaciones de colores, me gustaba llamar la atención. Y ahora que ha pasado el tiempo y me estoy haciendo un poco más viejito, me gustan más los colores neutros. Dependiendo del día también me gusta usar otros colores, pero en general soy más neutro: negro, blanco, gris, color crema, etcétera. Me siento más cómodo conmigo mismo y elegante, independientemente de si uso un pants o no. Me gusta tener presencia.

Ahora veo mis fotos de hace 10 años y digo ‘qué hacía con ese outfit’, pero bueno, la moda así es, va cambiando e innovando. Ahora tengo un estilo mucho más definido.

¿Cómo eliges tu outfit diario?

-Depende mucho del día y de humor, pero es verdad que casi siempre visto igual. Normalmente me gusta vestir con tonos neutros, hoodies, sudaderas, pants. Últimamente utilizo mucho los pants con chaquetas y blazers. Me gusta usar también muchos accesorios: lentes, cadenas, reloj, anillos… pero dependiendo del día. Lo que sí es que me gusta sentirme cómodo al final del día, creo que es lo más importante, incluso cuando voy a una cena con smoking.

¿Es algo en lo que te fijas cuando estás en el campo, el verte bien e imprimir ese gusto tuyo por la moda dentro del campo?

-Sí, claro, me gusta verme bien. Siempre antes de salir al campo me gusta verme en el espejo, ver cómo se me ve la camiseta, los shorts, los zapatos, cómo está mi pelo, mi cara. Como casi todos los jugadores. Tu vas a un vestuario de cualquier deporte y lo primero que hacen antes de salir al campo es verse y peinarse, si les falta algo, si se les sale un pelito se lo arreglan… Creo que a todo el mundo le gusta sentirse bien con uno mismo y creo que es bueno. A veces no tanto porque en ocasiones quieres ser muy perfeccionista, pero no puede ser.

Es algo que pienso antes del partido, pero una vez estando en el campo se me olvidan los reflectores, la gente, la televisión. En cuanto piso el césped se me olvida todo.

No podemos esperar para ver esta nueva faceta de Jonathan dos Santos en el mundo de la moda. ¿Qué te parece su estilo?