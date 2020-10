La nueva colección de tenis de Hello Kitty que querrás tener ASAP

¿Te imaginas llevar en tu look a la gatita más famosa del mundo todos los días sin que te juzguen por tu edad? Es momento de consentir a la fan de Hello Kitty que llevas dentro con un accesorio lleno de estilo. Nos referimos a la nueva colección cápsula que ha lanzado la marca mexicana Loly in the sky.

Se trata de tres pares de sneakers con diseños diferentes y súper chic, que encierran la esencia de Hello Kitty con una paleta de colores pastel, estampados de este personaje tan icónico y polka dots a juego que enmarcarán tu pie para lucir espectacular en cualquier outfit.

Aunque cada uno de los diseños incluye un estampado de esta gatita tan popular, cada par es diferente y perfecto para hacer match con tu personalidad.

El primero es un diseño en tendencia que mezcla varios colores pastel en un tie dye súper retro en donde nuestra gatita favorita es el centro de atención en donde convergen todos los colores. Nuestra característica favorita de este modelo es que su diseño incluye la suela del tenis y hasta las agujetas.

Después tenemos un modelo con el color favorito de Hello Kitty, un rosa pastel con polka dots en el forro que lo convierten en el más kawaii de los tres y seguramente en el favorito para todas las amantes del color rosa.

Por último pero no menos bello, está el modelo en blanco, un clásico que destaca con Hello Kitty sosteniendo un corazón y un tierno detalle de moñito en las agujetas. Un modelo que puedes combinar con cualquier outfit y estilo.

Esta nueva colección de tenis no sólo nos ha encantado por sus diseños, sino porque está hecha por una marca 100% mexicana y cada par es creado en nuestro país con materiales veganos cruelty free que cuentan con una tecnología Cloud Comfort para que sientas como si estuvieras caminando entre las nubes. <3

¿Dónde los consigo?

Recuerda que esta colección es limitada, así que si te ha gustado tanto como a nosotros, ya puedes ordenar tu par en la página oficial de la marca o en Liverpool. Y a partir del 23 de octubre estarán disponibles en las tiendas físicas de Loly in the sky, y a partir del 1 de noviembre en las sucursales de Liverpool.

Estamos seguros de que esta nueva colección robará el corazón de todas las fans de esta gatita de Sanrio, y por eso Loly in the sky, Hello Kitty y nosotros te regalamos uno de los pares de esta colaboración para que luzcas súper cute y conquistes la pasarela de asfalto con cada paso. Para ganar mantente al pendiente de nuestro Instagram, pues ahí subiremos las instrucciones. ¡Mucha suerte!