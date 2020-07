La colección de sandalias CHANEL perfectas para el verano

View this post on Instagram

?‍♀️И в пир и в мир! Эти "dad SANDALS " настолько захватили внимание всех блогеров и модниц, что данная модель просто стала базовой в гардеробе весна-лето! А как же круто их можно сочитать с костюмами, платьями, юбками, шортами блейзерами! Для нас это просто маст хэв на летний период! ?И качество!??Какие же они крутые ! А расцветки!!!?Их просто столько!На любой вкус и цвет!? ➡️Пишите в директ? ✅размер 35-42 ?Предзаказ ___________ ?Шоу Рум: Ул Борщаговская 206 ? Мы открыты: ПН-ПТ – с 9:30-18:30 СБ – 10:00-17:00 ✈️Доставка по всему миру ?Для заказа пишите в direct ?TELEGRAM + 3 8097 003 2233 #дедушкинысандали#сандали2020#dadsandals#модныесандали#сандалии#грубыесандали